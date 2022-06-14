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المشدد 6 سنوات لـ3 متهمين بخطف عامل والتعدي عليه في طوخ

المتهمون قاموا بتصوير المجني عليه عاريا كرها عنه

كتب:

حسن صالح
06:28 م | الثلاثاء 14 يونيو 2022
حبس - أرشيفية

حبس - أرشيفية

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لـ3 متهمين بخطف عامل والتعدي عليه جنسيا وجسديا في إحدى الزراعات، وتصويره عاريا كُرها عنه بدائرة مركز شرطة طوخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس جنايات بنها، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم علي، ووكيل النيابة خالد عمر هندية، وأمانة سر محمد فرحات.

أمر إحالة المتهمين

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3265 لسنة 2022 جنايات مركز طوخ والمقيدة برقم 576 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين «عبد الرحمن م. ع»، 19 سنة، سائق، و«عماد. ش. إ»، و«مصطفى ع ا»، قاموا بخطف المجني عليه «السيد. ا. م»، 18 سنة، عامل بشركة نظافة، ومقيم الدير بدائرة المركز، عن طريق التحايل الواقع عليه، بأن استدرجه المتهم الأول إلى إحدى المناطق الزراعية النائية، وما إن وصل حتى تفاجأ بتواجد المتهمين الثاني والثالث، وقاموا بالتعدي عليه بالضرب باستخدام عصا، مُحدثين إصابته المبينة بالتقرير الطبي، وقاموا بتكبيله بالحبال، وعزا قصدهم عزله عن أعين ذكية.

المتهمون هتكوا عرض المجني عليه

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين هتكوا عرض المجني عليه بالقوة والتهديد، وتصوير مقطع مرئي مُسجّل عاريًا، كما أكرهوا المجني عليه بالقوة والتهديد بالتوقيع على سندات إيصالات أمانة، كما أن المتهمين بثوا الرعب في نفسه، وشل مقاومته، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من التحصل على بصمته على تلك السندات كُرهًا عنه، واعتدوا على حُرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، بأن قاموا بتسجيل مقطع مرئي للمجني عليه عارٍ الجسد كُرها عنه، باستخدام الهاتف الجوال، كما أنهم حازوا وأحرزوا أداة «عصا»، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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