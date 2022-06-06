محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض «العيد فرحتنا» بتخفيضات 20%

افتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الاثنين، معرض «العيد فرحتنا» بمدينة الغردقة، لتوفير السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 20%، وذلك طبقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير كافة سبل الدعم، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وكشف محافظ البحر الأحمر، في بيان صحفي قبل قليل، عن أنه تم افتتاح معرض «العيد فرحتنا»، تزامناً مع قرب عيد الأضحى، وذلك على مساحة 1500 متر مربع، ويضم 36 محلاً لعرض المنتجات من الملابس الجاهزة وأجهزة كهربائية وسلع غذائية بأسعار مخفضة، بهدف توفير كافة المنتجات، بنسبة تصل إلى 20% لجميع المواطنين.

محافظ البحر الأحمر: توفير جميع السلع بمعرض «العيد فرحتنا»

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى توافر كافة المنتجات من الملابس الجاهزة والمنتجات الغذائية، من لحوم ودواجن وخضراوات وفاكهة، والتأكد من جودتها والخامات المعروضة، موجهاً بالمتابعة الدورية والمستمرة للاطمئنان على مدى توافر كافة السلع الغذائية والمنتجات الأساسية للمواطنين.

وأكد المحافظ إقامة معارض «العيد فرحتنا» بجميع مدن المحافظة، لتوفير كافة المنتجات الغذائية والملابس الجاهزة للمواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة، بتوفير كافة السلع والمواد الغذائية، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

وأعرب عدد من زوار المعرض عن سعادتهم، مؤكدين توفير سلع متنوعة من ملابس وسلع غذائية وألعاب أطفال، وصرف السلع التموينية، موجهين الشكر لمحافظ البحر الأحمر على إلزام البائعين بالأسعار المخفضة، والتي تؤثر على الأسواق بمدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر بشكل عام.