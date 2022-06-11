مصرع 3 وإصابة 9 في حادثي تصادم على طرق البحر الأحمر

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 9 أشخاص آخرون نتيجة حادثين منفصلين على طريقي «القصير - مرسى علم»، و«سفاجا - الغردقة»، بمحافظة البحر الأحمر، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفيات القصير وسفاجا المركزي، كما تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعتين، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

مصرع 2 وإصابة 3 على طريق «القصير - مرسى علم»

تلقى مرفق إسعاف البحر الأحمر، برئاسة الدكتور محمد غريب، مدير مرفق الإسعاف، إخطاراً بوقوع حادث صادم بين سيارتين ملاكي مع سيارة ربع نقل، على طريق «القصير - مرسى علم» الجديد، وعلى الفور تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع رجل يبلغ من العمر 31 سنة، وسيدة تبلغ من العمر 27 سنة، وإصابة 3 أشخاص بإصابات تراوحت بين خفيفة ومتوسطة، وتم نقل المصابين إلأى مستشفى القصير المركزي، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفلة وإصابة 6 على طريق «سفاجا - الغردقة»

كما تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق «سفاجا - الغردقة»، وعلى الفور، تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع طفلة، وإصابة 6 آخرين، تم نقل المصابين إلى مستشفي سفاجا المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

رئيس مدينة القصير يتفقد قسم الغسيل الكلوي

في سياق آخر، تفقد اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، اليوم السبت، مستشفى القصير القديم، لمتابعة انتظام العمل داخل المستشفى، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حرصاً على سلامتهم وصحتهم، يرافقه مدير المستشفى، ورئيس جمعية أصدقاء الفشل الكلوي، وذلك في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الاهتمام بسلامة المواطنين وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.