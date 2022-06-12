استعدادات مكثفة لامتحانات الثانوية العامة في البحر الأحمر

عقد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر اجتماعًا موسعًا استعدادًا لامتحانات شهادة الثانوية العامة، بحضور مدير إدارة الشؤون القانونية وأعضاء اللجنة الثلاثية ومسؤولي مركز التطوير التكنولوجي وشؤون الطلبة والامتحانات، وإدارة الإحصاء ومدير إدارة الأمن ومديري الإدارات التعليمية ومشرف عام الاستراحات والتعليم الثانوي والمنسق المالي والمخازن والتوجيه المالي والإداري.

تشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر

وأفاد هشام منير عبد الغني وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، فى بيان صحفى اليوم الأحد، بأنه تم تشكيل غرفة عمليات بمقر المديرية بمدينة الغردقة، موجهًا بمتابعة تجهيزات المدارس التي ستكون بها مقار اللجان وتوفير المناخ الملائم والآمن للجميع والعمل كأسرة واحدة واحتواء المشكلات وتيسير الأمور قدر المستطاع في ضوء القواعد والقوانين المنظمة للعمل.

وشدد على تحرير أعضاء الغرفة إقرارًا بعدم وجود موانع حتي الدرجة الثانية وتوضيح مهام أعضاء الغرفة، إضافة إلى متابعة تسليم وتسلم خطابات الندب لامتحانات الثانوية العامة، خاصة الاعتذارات، مع إعداد بيان يومي بذلك واتخاذ القرارات التي من شأنها الحد من أي معوقات قد تعوق سير العمل.

بدء القوافل التعليمية بمحافظة البحر الأحمر

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر القوافل التعليمية (أون لاين) لطلاب المرحلة الثانوية شعبتي العلمي والأدبي عن طريق البث والمراجعات من خلال إدارات التعليمية السبع بمدن محافظة البحر الأحمر.