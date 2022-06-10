تداول 6876 طن بضائع و400 شاحنة بموانئ البحر الأحمر خلال 24 ساعة

شهدت موانئ البحر الأحمر، حركة تداول واسعة خلال الـ24 ساعة الماضية، وقال بيان الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إنه جرى تداول 6876 طن بضائع عامة متنوعة، و400 شاحنة، و95 سيارة ملاكي، فيما جرى وصول وسفر 1490 راكبا عبرالموانئ.

حركة موانئ البحر الأحمر

وأشار بيان الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، إلى أن موانئ الهيئة سجلت وصول وسفر 9 سفن، وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 4014 طن بضائع عامة ومتنوعة، و164 شاحنة، و70 سيارة، وبلغ إجمالي حركة الواردات تداول 2862 طن بضائع عامة ومتنوعة، و236 شاحنة، و25 سيارة ملاكي.

تداول البضائع بموانئ البحر الأحمر

استقبل ميناء سفاجا السفينة «بوسيدن إكسبريس» بإجمالي 84 شاحنة بحمولة 1502 طن بضائع عامة ومتنوعة، 22 ملاكي، و12 شاحنة فارغة، والسفينة «الحرية» بإجمالي 34 شاحنة بحمولة 886 طن بضائع عامة ومتنوعة، و10 شاحنات فارغة.

وغادرت السفينة «عمان» بإجمالي 30 شاحنة بحمولة 634 طن بضائع عامة ومتنوعة، و10 ملاكي، والسفينة «أمل» بإجمالي 85 شاحنة بحمولة 2428 طن بضائع عامة ومتنوعة، و7 سيارات ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع، العبارة «سيناء» والعبارة «بريدج»، بإجمالي 23 شاحنة بحمولة 458 طن بضائع عامة، و16 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا، و73 شاحنة فارغة، و3 سيارات ملاكي.

وغادرت العبارتان بإجمالي 49 شاحنة بحمولة 952 طن بضائع عامة، و3 سيارات ملاكي، كما غادرت ميناء السويس، السفينة «بنياس 2» متجهة إلى جدة، بإجمالي 50 سيارة ملاكي.