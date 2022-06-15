تفاصيل 3 بروتوكولات تعاون لـ البيئة مع الأزهر والكنيسة الإنجيلية

3 بروتوكولات وقعتها وزارة البيئة مؤخرا مع ممثلي الأزهر والكنيسة والهيئة الإنجيلية في إطار جهود التوعية بمخاطر التغيرات المناخية وكيفية مواجهتها ولرفع الوعي باهمية الحفاظ على البيئة

«الوطن» ترصد في التقرير التالي أهم بنود البروتوكولات الثلاثة:

بروتوكول الهيئة القبطية الانجيلية لرفع الوعي

تقوم وزارة البيئة وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة الإنجيلية بتقديم الدعم الفني والتشريعات البيئية المُنظَمة للعمل البيئي في مصر من جانب خبراء الوزارة في كافة المجالات البيئية، وتنفيذ البرامج التدريبية للكوادر والقيادات بالمجتمعات المحلية لإعداد مدربين ومحاضرين في مجال القضايا البيئية، بالاضافة إلى دعم الهيئة القبطية الانجيلية بإصدارات الوزرة التوعوية، وأيضاً دعمها بكافة المعلومات والرسائل والصور والأفلام الخاصة بالمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، والعمل على مشاركة الهيئة في البرامج الفنية الخاصة بإعادة تدوير المخلفات وآليات رفع القيمة البيئية والاقتصادية لها، وتسهيل مشاركة ممثلي الهيئة القبطية الانجيلية في فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والذي تستضيفه مصر خلال نوفمبر 2022 بشرم الشيخ.

تحويل المباني الأزهرية إلى مبان صديقة للبيئة

أما بروتوكول التعاون مع الأزهر فينص على العمل على التخطيط لتحويل المباني والمنشآت التابعة للأزهر الشريف لمباني صديقة للبيئة بالتركيز على رفع كفاءة تلك المباني لاستهلاك الطاقة والمياه بما يساهم في الحد من تغير المناخ وينقل رسالة عن دور الأزهر السبّاق في كافة المجالات، وتنفيذ حملات توعوية تعنى بقضايا البيئة، وقيام الوعاظ التابعين للأزهر الشريف بالمساهمة في شرح القضايا البيئية للفئات المستهدفة وربطها بالأحكام والتشريعات الإسلامية، إضافة إلى دمج المفاهيم البيئية ضمن المناهج التعليمية لطلاب الجامعات والمعاهد الأزهرية وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة.

كما يهدف بروتوكول التعاون إلى دعم وتشجيع طلاب الدراسات العليا المتقدمين بموضوعات ذات صلة بالبيئة وموافاة وزارة البيئة بنتائج الدراسات المتاحة في كافة المجالات البيئية، وإنتاج سلسلة من المقالات التي تساعد في رفع الوعي بالقضايا البيئية مع التركيز على قضية تغير المناخ خلال السنة الأولى وذلك من خلال الإصدارات الخاصة بالأزهر الشريف، إضافة إلى إنتاج مجموعة من القصص التي تهدف لتعديل السلوكيات تجاه البيئة ونشرها بمجلة نور الصادرة عن الأزهر الشريف، وتنفيذ مسابقات عن البيئة مع الأطفال والشباب وأخرى للعاملين بالجهتين، فضلا عن تنظيم أسابيع بيئية داخل الجامعة «محاضرات تثقيفية - تطبيقات عملية»، وتنظيم احتفاليات بالأيام البيئية على مدار العام.

ويتضمن بنود البروتوكول إتاحة مشاركة طلاب الجامعة والطلاب الوافدين في البرامج التعليمية التي تنفذها وزارة البيئة، وإقامة ورش عمل تطبيقية للطلاب لتنمية المهارات والقدرات في كافة المجالات البيئية مثل «رصد الطيور - إعادة استخدام المخلفات وكيفية الاستفادة منها - البيوجاز»، ودعم الأزهر الشريف بكافة المعلومات والرسائل والصور والأفلام الخاصة بالمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي ، والمشاركة بالبرامج التثقيفية التي ينفذها الأزهر الشريف من خلال محاضرين متخصصين من وزارة البيئة في موضوعات بيئية متنوعة، والمساهمة في حملات التشجير التي ينفذها الأزهر الشريف تخفيفًا من الانبعاثات المسببة لتغير المناخ.

تعاون مع الكنيسة الأرثوذكسية

,ينص بروتكول التعاون مع الكنيسة الأرثوذكسية تنفيذ برامج توعية بيئية للفئات المختلفة بالكنائس التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لرفع الوعي البيئي وزيادة المعرفة بالقضايا البيئية المختلفة، وتنفيذ دورات تدريبية للقادة الدينين لإعداد مدربين ومحاضرين في مجال القضايا البيئية، ودعم مكتبة الكنيسة بإصدارات الوزارة التوعوية، والدعم الفني والتشريعات البيئية المُنظَمة للعمل البيئي في مصر، والمادة العلمية المُحدّثة للنشر من خلال المطبوعات الخاصة بالكنيسة، إضافة إلى تقديم المعلومات والرسائل والصور والأفلام الخاصة بالمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، والتخطيط لتحويل المنشآت التابعة للكنيسة لمباني صديقة للبيئة بالتركيز على رفع كفاءة تلك المباني لاستهلاك الطاقة والمياه بما يساهم في الحد من تغير المناخ.