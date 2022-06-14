وزيرة البيئة: 30 مشروع قومي للتصدي للتغيرات المناخية منذ 2021

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، إحدى جلسات منحة ناصر للقيادة الدولية - الدفعة الثالثة، التي جاءت بعنوان «قضية المناخ من جلاسكو إلى شرم الشيخ»، التي تنظمها وزارة الشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة قيادات شبابية من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، تحت شعار شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب جنوب.

أدار الجلسة النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبحضور الدكتورة نهى بكر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور عطية طنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية.

وفي البداية، قدم وزير الشباب والرياضة الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد، على المشاركة في فعاليات منحة ناصر، وكذا على المجهودات الكبيرة، التي تبذلها في ظل استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، حول تغير المناخ نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتماما كبيرا بقضية تغير المناخ.

الاستفادة من إمكانات الشباب العظيمة

أكد صبحي، على ضرورة الاستفادة من الإمكانات العظيمة التي يتمتع بها الشباب في مختلف أنحاء العالم، للعمل على ممارسة دور إيجابي في معالجة آثار الأمن والتنمية المتعلقة بالمناخ في مجتمعاتهم.

وخلال كلمتها، شددت الدكتورة وزيرة البيئة، على أهمية عقد جلسات حوارية مع الشباب حول الموضوعات البيئية المختلفة، خاصة التغيرات المناخية، للتوعية بهذه القضية المهمة المؤثرة على كل مناحى الحياة، التى ظهرت نتيجة للثورة الصناعية والتكنولوجيا، ونتج عنها غازات وانبعاثات، تسمى غازات الاحتباس الحرارى، التى تسببت فى ارتفاع درجة حرارة الأرض، مشيرةً إلى إمكانية ملاحظة المواطن العادى لهذه الآثار، كالتغيرات فى درجات الحرارة فى غير مواعيدها، سواء فى الصيف أو الشتاء، من خلال نزول الأمطار بشدة فى غير مواعيدها، وغيرها من الأمور التى يمكن ملاحظتها بسهولة.

اهتمام مصر بالملف البيئى

أكدت ياسمين فؤاد، اهتمام القيادة السياسية بالملف البيئى ووضعه على رأس أولوياتها، بحيث تراعى العمليات التنموية البيئة والموارد الطبيعية، مشيرةً إلى الإجراءات التى أتخذتها مصر من أجل التصدى للتغيرات المناخية، حيث تم إعادة تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات لمناخية، ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، إعداد الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كما تم وضع آليات للحوكمة، لتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة، وكل فئات المجتمع من شباب ومجتمع مدنى و مرأة وغيرها، وتعتبر المرأة من أكثر الفئات تأثرا بالتغيرات المناخية.

30 مشروع قومى للتصدى للتغيرات المناخية

أوضحت وزيرة البيئة، أن الدولة المصرية منذ بداية 2021، قامت بتنفيذ عدد 30 مشروع قومى للتصدى للتغيرات المناخية، من أجل تحسين نوعية حياة المواطن، فأصبح لدينا خطط لمواجهة التغيرات المناخية فى كل المجالات، كالنقل والكهرباء والبترول والزراعة، فعلى سبيل المثال، تم تنفيذ مشروعات من أجل إعادة أستخدام الصرف الصحى لترشيد المياه كمحطة بحر البقر، كما نفذت وزارة الموارد المائية الرى مشروعات بقيمة 7 مليارات جنيه لحماية الشواطئ المصرية، بالساحل الشمالى، كفر الشيخ، إسكندرية، دمياط، بورسعيد.

وأضافت الوزيرة، أن مصر تعمل على استضافة المؤتمر والاستعداد له من خلال الحكومة، حيث تم إنشاء لجنة عليا برئاسة دولة رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي بصفته رئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية تعقد اجتماعها كل أسبوعين، بمشاركة جميع الوزارت المعنية، سواء الوزرات التى تعمل على الجزء التنظيمي واللوجستي، لإتاحة وتجهيز الأماكن أو تحويل شرم الشيخ، لمدينة خضراء، من خلال الطاقة أو المخلفات، وتحويل نظام النقل بالمدينة ليكون صديقا للبيئة، سواء غاز طبيعيى أو كهرباء، وهناك الجزء السياسي والفني والذي يعمل على تنفيذ اتفاق باريس.

أكد الدكتور عطية الطنطاوي عميد كليه الدراسات الأفريقية، أن منحة ناصر للقيادة الدولية تعكس أهمية إفريقيا، بالنسبة لمصر والعالم، خاصة في ظل وجود النخب الشبابية من مختلف الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن قمة المناخ ستكون استكمالا لاستضافة مصر كبرى الأحداث والفعاليات والمحافل العالمية على أراضيها، مما يؤكد علي الريادة المصرية في مختلف المجالات، والتخصصات، مشيرا إلى أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعتز بالقارة الإفريقية، وتضعها علي رأس أولوياتها.

قدمت الدكتورة نهى بكر، الشكر لوزير الشباب والرياضة على التنظيم المتميز لمنحة ناصر، مثنيةً على فكرة المنحة، مشيرةً إلى أن الجميع شركاء في مسئولية تغير المناخ.

وتُنفذ وزارة الشباب والرياضة المنحة، بمشاركة مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، والإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى والإدارة المركزية التنمية الرياضية ، والإدارة المركزية لشئون الوزير بوزارة الشباب والرياضة، ومكتب الشباب الإفريقي، وحركة ناصر الشبابية، ومبادرة الأفروميديا، ومبادرة شباب يدير شباب.

وتأتي المنحة بمشاركة 150 قيادة شبابة، يمثلون دولا من مختلف أنحاء العالم: الجزائر - أرمينيا - أستراليا - أذربيجان - بنجلاديش - البوسنة والهرسك -البرازيل - الكاميرون - تشاد - الكونغو - جمهورية الكونغو الديمقراطية - كوستاريكا - جيبوتي -الإكوادور - فرنسا - -جامبيا - جورجيا - ألمانيا - غانا - غينيا - المجر -الهند - إندونيسيا - العراق - الأردن - كازاخستان - كينيا - لبنان - ليبيريا - مالاوي -المغرب - ناميبيا - النيجر - النيجر - باكستان - فلسطين - بولندا - روسيا - رواندا - السعودية - السنغال - سيراليون - جنوب افريقيا - السودان - عمان - السويد - تنزانيا - تايلاند - تونس - تركيا - أوغندا - أوزبكستان - فيتنام - اليمن - زامبيا - زيمبابوي - ومصر.