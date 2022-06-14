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تحرير صاحب شركة خطفه «مقاول» وساوم أسرته على 2 مليون جنيه

كتب:

جيهان عبد العزيز
07:03 م | الثلاثاء 14 يونيو 2022
خطف

خطف

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، القبض على مقاول وشخصين آخرين، لاختطافهم صاحب شركة، واحتجازه بشقة، وطلب فدية 2 مليون جنيه لإطلاق سراحه، بسبب خلافات مالية، وجرت إحالتهم إلى النيابة، التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

مقيد اليدين والقدمين

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، بلاغا يفيد بوجود شخص يستغيث من شرفة شقة مقيد اليدين والقدمين بعقار بالحي المتميز.

بانتقال رجال المباحث بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، والفحص، تبين أنه صاحب شركة توريدات عمومية، يبلغ من العمر 54 سنة مقيم العبور، جرى تحريره من القيود، وضبط بالشقة سائق لودر 19 سنة.

احتجاز شاب في شقة ومساومته على 2 مليون جنيه

بسؤال المجني عليه، قرر أنه فوجئ بأشخاص مجهولين حضروا إلى مسكنه يوم الثلاثاء الماضي، وانتحلوا صفة رجال شرطة، واصطحبوه بسيارة جيب واحتجزوه في الشقة، وطلبوا منه 2 مليون جنيه.

تبين أن مقاولا على خلاف مالي مع المجنى عليه، اختطفه لمساومته على المبلغ المالي، واستعان بالمتهم المضبوط وآخر أمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة، وتمت إحالتهم إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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