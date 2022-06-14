تردد قناة طيور الجنة الجديد.. نمي مهارات أبنائك

قنوات كثيرة للأطفال يبحث عنها الآباء والأمهات بشكل دائم ومستمر، حرصا منهم على توفير قنوات تقدم محتوى مناسب لعمر أبنائهم، وتساعدهم على تنمية مهاراتهم، وتعليمهم الكثير من المجالات، مثل الأرقام والحروف، كما أنها تجعل الأطفال يستطيعون تمييز الألوان المختلفة، ومن أبرز تلك القنوات هو تردد قناة طيور الجنة.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير تردد قناة طيور الجنة الجديد، للراغبين في تنزليها على التليفزيون في المنزل لتسلية أطفالهم على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات

وتقدم قناة طيور الجنة الكثير من المحتويات المختلفة، والتي تفيد الأطفال كثيرا وتنمي من مهاراتهم، وجاء تردد قناة طيور الجنة الجديد كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11258.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة كرتون نتورك «CN بالعربية»

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد: 12226.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة كوجي كيدز

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد: 11096.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 6/ 5.

تردد قناة بطوط 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11411.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

وتقدم قناة طيور الجنة محتوى مميز بشكل كبير للأطفال، ما جعلها تكون رائدة في مجالها، إذ أنها تحرص على تقديم محتوياتها التعليمية من حروف وأرقام وألوان في صورة أغاني أطفال بألحان مميزة، تجعل تلك الأغاني ومحتوياتها تتعلق في الأذهان، كما أنها تحرص على تعليم الأطفال آداب الحديث والطعام والتعامل مع الآخرين بشكل جيد يجعل منهم أشخاص أسوياء.