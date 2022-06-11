تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 نايل سات.. هتابع كل اللي أنت عايزه

كثرت خلال الدقائق القليلة الماضية عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوحل» حول تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 نايل سات، لمتابعة الأعمال التي تعرض من خلال شاشتها والتي يحرص قطاع عريض من الأطفال وصغار السن على متابعتها وتحديدًا بالتزامن مع قرب أجازة نهاية العام الدراسي.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 نايل سات على النحو التالي:

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 نايل سات

- التردد: 11258.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد عدد من قنوات الأطفال

ويبث في مصر مجموعة أخرى من القنوات التي تناسب الأطفال وتقدم محتوى هادف وتفاصيلها كالتالي:

تردد قناة تنة ورنة 2022 Tinh Warna

- التردد: 11853.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

- الجودة: HD.

- الاستقطاب: أفقي.

- القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة ميكي كيدز

- التردد: 11526.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

- الاستقطاب: أفقي.

- القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة طيور بيبي 2022

- التردد: 11396.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- الجودة: HD .

- القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة كراميش الجديدة 2022

- التردد: 11643.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الجودة: HD.

- الاستقطاب: أفقي.

- القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة كوجي كيدز

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد: 11096.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 6/ 5.

تردد قناة بطوط 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11411.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة كرتون نتورك «CN بالعربية»

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد: 12226.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة سمسم 2022

- التردد: 11483.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

- القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة توم وجيري 2022

- التردد: 11355.

- الاستقطاب: عمودي V.

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.