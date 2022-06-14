الطفل «ياسين» ضحية رجل سبعيني هتك عرضه داخل حضانة بعين شمس

وسط مجموعة من الأطفال في إحدى الروضات الخاصة بالأطفال «حضانة»، بينهم الضحية «ياسين»، نظرة خبيثة وماكرة وجهها الرجل المسن «محمد»، الذي أشعل الشيب رأسه للطفل، لم يغفل الأول عن كونه طفلا بريئا، استغل براءته في تحقيق هدفه الدنيء، ليصبح السجن مصيره مدى الحياة.

التخطيط لاستغلال الطفل البريء

في صباح أحد الأيام، جهزت الأم طفلها، من أجل الذهاب للروضة، لم تكن تعلم بالشيطان المتجسد في صورة مشرف الروضة، ودعت الأم طفلها «ياسين»، وذهبت في طريقها، في ذلك الوقت كان هناك من ينتظره بنظرات مرتقبة، لم يكن ذلك سوى الرجل المسن مشرف الروضة «محمد» الذي يبلغ من العمر 72 عاما، خطرت في باله فكرة شيطانية خبيثة لاستغلال الطفل وهتك عرضه.

هتك عرض الطفل عنوة

بدأ يتودد السبعيني للطفل، حتى تمكن منه واصطحبه عنوة في اتجاه دورة المياه، وذلك كان وسط صراخ الطفل، فما كان من السبعيني إلا أن يكمم فم الأخير، خوفا من افتضاح أمره، وعندما وصل به لوجهته المرادة، جرد الطفل من ملابسه وبدأ في التقرب منه، حتى هتك عرضه، محدثا له عدة إصابات، ترك الطفل في حالة مزرية حتى اكتشف أمره، وعلى الفور أبلغت العائلة بما جرى مع طفلهما.

بداية الواقعة

تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من أحد الأشخاص، يفيد بأن طفلا قد تعرض لعملية هتك عرض من أحد الأشخاص بعمله داخل الحضانة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتبين صحة البلاغ و التحريات، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة البشعة، وتحرر المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت النيابة، بإحالة المتهم الي محكمة الجنايات.

السجن المؤبد للمتهم

وعاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، رجلا مسنا بالسجن المؤبد لاتهامه بهتك عرض طفل بمنطقة عين شمس.

تحريات المباحث

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 22181 لسنة 2021 جنايات عين شمس، قيام المتهم «محمد .ح» الذي يبلغ من العمر 72 عاما، مشرف بحضانة، بهتك عرض الطفل المجني عليه «ياسين. ن» بالقوة حال كونه مشرفا بالحضانة التي يتردد عليها الطفل، بأن اصطحبه عنوة داخل دورة المياه وجرده من ملابسه وهتك عرضه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي على النحو المبين بالتحقيقات.