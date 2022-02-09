السيطرة على حريق في منطقة عين شمس

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بإحدى الشقق السكنية القريبة من مركز شباب أحمد عصمت، في منطقة عين شمس بالقاهرة.

لا إصابات أو خسائر بالأرواح

كانت غرفة عمليات القاهرة تلقت بلاغاً من غرفة النجدة تفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بعقار مكون من 7 طوابق بمنطقة عين شمس.

على الفور توجهت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف، حيث جرى السيطرة على الحادث دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وجرى فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى الشقق أو العقارات المجاورة، وحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة لتستكمل التحقيق في الواقعة.

السيطرة على حريق في فيصل

وفي سياق متصل، تمكنت وحدة الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بشقة بشارع فيصل غرب المحافظة، حيث تلقت غرفة النجدة بلاغاً من الأهالي يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية بعقار بمنطقة فيصل.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارة إسعاف، ودفعت وحدة الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمنع انتشار النيران.

وتم السيطرة على الحادث دون وقوع إصابات، وإخطار النيابة العامة التي انتدبت عناصر الأدلة الجنائية لبيان سبب الواقعة وإمكانية وجود شبهة جنائية من عدمة، وطالبت وحدة البحث بتكثيف جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة.