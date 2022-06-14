محمود العسيلي يستعد لطرح أغنيته الجديدة «دوم دوم»

أعلن النجم محمود العسيلي، استعداده لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان «دوم دوم»، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمود العسيلي وأغنية دوم دوم

وأعرب العسيلي، في بيان له، عن سعادته بالتعاون لأول مرة مع الملحن عزيز الشافعي، والشاعر تامر حسين، والموزع أحمد طارق يحيي.

وتابع: «بحب أغنية دوم دوم جدا لأنها لون جديد ومختلفة، وأتمنى تنال إعجاب الجمهور».

آخر أغاني محمود العسيلي

يذكر أن آخر أغنية للعسيلي، هي مسيكب، من كلمات الشاعر فلبينو، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع رامي سمير، وحققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية عبر جميع التطبيقات الغنائية.

كلمات أغنية مسكيب

وتقول كلمات أغنية مسكيب:

فالقلب خبطه بتسيب علامه محتاج مساعده انسي الدراما وليل نهار عايش بموت فالقلب نار وانتي البارود خلاص مش قادر علي حلم جديد بستني النوم وفحلمك اعيد اصل الممنوع عارف مرغوب مفيش هروب من المكتوب عادي مسيكب وهرجعلك وهسمعلك اكيد جايلك اه يا سيناريو سوده نهايته مانا حافظه كده والروح معاكي تروح لاي مكان بقي تروحيه اوجاع تجيب اوجاع مانا بتباع في حبك ليه مع كل صيف وجع خفيف زي الشجر محتاج خريف والقلب لسه ماشي بعلاج نفسي الشيطان يصبح ملاك عادي مسيكب وهرجعلك وهسمعلك اكيد جايلك اه يا سيناريو سوده نهايته مانا حافظه كده والروح معاكي تروح لاي مكان بقي تروحيه اوجاع تجيب اوجاع مانا بتباع في حبك ليه.