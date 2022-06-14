التصريح بدفن مدير فرع بنك لقى مصرعه أثناء عبور خط القطار بطوخ

أمرت أجهزة التحقيق المعنية بمركز طوخ، في محافظة القليوبية، قبل قليل، بالتصريح بدفن جثة مدير فرع بنك الإسكندرية بطوخ، الذي لقى مصرعه إثر اصطدام القطار به خلال عبوره شريط السكة الحديد، أمام مركز شباب «السفاينة»، دائرة المركز، في منطقة غير مخصصة لعبور المشاة، وطلبت أجهزة الأمن تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بوقوع حادث عبور مشاة على خط القطار

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية بلاغاً من الأهالي بوقوع حادث عبور مشاة على شريط السكة الحديد بطوخ، ووجود جثة لشخص لقى مصرعه، إثر اصطدام القطار به، أمام مركز شباب قرية «السفاينة»، بدائرة مركز طوخ.

الضحية مدير فرع بنك الإسكندرية بطوخ

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشخص يُدعى «أحمد م. ع.»، 37 سنة، يعمل مدير بنك الإسكندرية فرع طوخ، يقيم في منطقة السلام بمحافظة القاهرة وأنه كان يعبر خط السكة الحديد، عندما اصطدم به القطار، وتم التحفظ على الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة وتسليمها لذويه.

وقال أحمد الوزيري، رئيس مجلس مركز ومدينة طوخ، إنه وقت الإبلاغ عن الحادث، توجهت أجهزة الأمن، وتم تحرير محضر بذلك، وإخطار نقطة إسعاف طوخ، وتم نقل حالة الوفاة إلى مستشفى بنها التعليمي، لإنهاء الإجراءات، واستصدار تقرير الحالة التشريحية، وتصريح بالدفن عقب قرار جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث في الواقعة، مشيراً إلى أن الجثة لمدير فرع بنك الإسكندرية بطوخ، يبلغ من العمر 37 سنة، يقيم بمدينة السلام في محافظة القاهرة.