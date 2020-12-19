مصرع شخص صدمته سيارة على الطريق الزراعي في طوخ

لقي شخص مصرعه صدمته سيارة نصف نقل، أثناء عبوره الطريق الزراعي السريع أمام قرية كفر الحصة دائرة مركز شرطة طوخ في القليوبية.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسي مأمور مركز طوخ، يفيد وفاة شخص إثر حادث اصطدام سيارة نصف نقل تحمل أرقام 2854 «رل ي» به أثناء عبوره طريق «بنها – القاهرة الزراعي» أمام قرية كفر الحصة دائرة المركز.

انتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل جثة المتوفى للمستشفى وتحرر المحضر اللازم.

وتولت النيابة التحقيق وأمرت التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وقائدها، والتصريح بدفن الجثة.

في وقت سابق أعادت الأجهزة الأمنية الحركة المرورية لطبيعتها إثر تعطلها بعد انقلاب سيارة نقل في العودة من القاهرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل بالطريق الزراعي عند مدخل طوخ اتجاه العودة من القاهرة.

تم فتح الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.