جمال ياقوت بعد فوزه بـ«التفوق»: جاءت بعد 15 عاما من العمل المسرحي الهادف

عبر الدكتور جمال ياقوت، المخرج المسرحي ورئيس مهرجان القاهرة للمسرحي التجريبي، عن سعادته بالحصول على جائزة الدولة للتفوق في فرع الفنون، قائلًا إنها لحظات مؤثرة في حياة الإنسان، مؤكدا أن كل كلمات الشكر لا تكفي للتعبير عن سعادته: «ممتن للأساتذة الذين أسهموا في بناء شخصيتي الفنية، واللجنة التي اختارتني والتي درست السيرة الذاتية وفي النهاية لجنة التصويت، والشكر لربنا قبل كل شىء».

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»: «تقدمت للجائزة بنفسي، أما الفوز فكان عن مجمل مسيرتي الممتدة، خاصة أنه من بين شروط الجائزة أن يكون لدى المرشح ما لا يقل عن 15 سنة من الممارسة للعمل».

«ياقوت» مؤسس مهرجان «مسرح بلا إنتاج»

وأكد «ياقوت»، أنه في المسرح لا يعمل فقط مخرجا، وإنما أيضا مؤسس مهرجان «مسرح بلا إنتاج»، الذي قدم منه 11 دورة، ورئيس قسم الإخراج بمعهد الطفل بأكاديمية الفنون، وأستاذ التمثيل والإخراج المساعد بكلية الآدب، كما أنه رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرج التجريبي، وفي الممارسة الفنية يقوم بالإخراج والتأليف ومتخصص في الإنتاج المسرحي، وهو التخصص غير الموجود لكنه تمكن من إتقانه كون يجمع في دراستي بين كلية التجارة والآداب قسم مسرح، فضلا عن عمله مع الأطفال، حسب قوله.

ونوه «ياقوت»، إلى ضرورة الاهتمام بالطفل: «إلى الآن ليس لدينا مهرجان دولي لفنون الطفل، كما نحتاج إلى تدريس وتعليم فنون المسرح في المدارس»، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه بناء جمهور للمسرح في المستقبل، وتشكيل وعي الجمهور وترقية عقوله ودفعه إلى التفاعل بشكل إيجابي، وبالتالي يمكنه مجابهة الأفكار المتطرفة والهدامة، مؤكدًا أن هدف المسرح أيضًا هو استخدامه في تعديل السلوك الاجتماعي للأطفال.

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تجربة «ياقوت» مع الفنان أشرف عبد الباقي

وتحدث عن التجربة الناجحة، التي قدمها مع الفنان أشرف عبدالباقي، قائلا: «قدمنا عرض (صياد العفاريت) في مكتبة الإسكندرية، الذي لاقى نجاحًا كبيرًا وقتها، وأعجب به الفنان أشرف عبدالباقي، وأعدنا إنتاجه من خلال مسرح مصر للأطفال في 2018، وهو ليس له علاقة بمسرح مصر للكبار، وكانت هذه واحدة من أنجح التجارب مع أشرف عبد الباقي، لكن ظروف جائحة كورونا في السنتين الأخيرتين حالت دون تكرار التجربة»، لافتا إلى أنه جرى وقف نشاط مدرسة «كريشين آرت كول»، خوفا على الأطفال بسبب فيروس كورونا، وحاليا جاري استعادة النشاط المرسحي للأطفال خلال الأسابيع المقبلة.

وذكر أنه في الفترة المقبلة ستكون هناك مشروعات مهمة للطفل تتبناها وزارة الثقافة والدكتورة إيناس عبدالدايم، وسيكون هناك مشاركات من الجميع لتقديم ما يليق بمكانة مصر في هذا المجال.