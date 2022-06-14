الديهي: مصر تحترم القانون الدولي في الأزمة «الروسية - الأوكرانية»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك بيان صادر عن سفراء مجموعة السبع الكبرى الصناعية المتواجدين في القاهرة، قالوا خلاله إننا نساند الدولة المصرية في مواجهة أزمة الحبوب التي تسببت فيها الأزمة الروسية - الأوكرانية، معتبرًا أن هذا أمرا جيدا، «متشكرين، لكن لا تنتظر مني أي مقابل في مواقف سياسية، فمصر تحترم القانون الدولي وتقف على الحياد وضد احتلال دولة لدولة أخرى وضد فرض عقوبات اقتصادية لتركيع روسيا».

مصر ضد فرض عقوبات اقتصادية لتركيع روسيا

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أن مصر تربطها علاقات متوازنة مع جميع الدول، كما أن مصر لن تخضع لأي ابتزاز أو مزايدة وعملية الاستقطاب الحاد لا تتماشي مع السياسة الخارجية المصرية، موضحًا أن هناك محاولات للضغط على مصر وعلى متخذي القرار، «مصر لن تعيش في جلباب أحد، ولن تعيش في جلباب أمريكا وحلفائها ولا في جلباب روسيا وحلفائها».

قرارنا من دماغنا وضد التحالفات والدخول في مستنقع التحالفات

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر دولة قرارها من دماغها وضد التحالفات والدخول في مستنقع التحالفات، فهي تنحو نحو السلام وتبتعد بمهارة عن مناطق النزاع، «جيوشنا للردع وحفظ السلام والأرض وحماية الأرض والعرض والبناء، ولن تنخرط في أي حرب هنا او هناك»، مشددًا على أن مصر لن تكون ضمن تحالفات سياسية، فمصر خرجت من جلباب الجميع واستقرت مصر للمصريين.