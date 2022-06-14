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محمود مسلم

بريد الوطن.. جرح قديم

كتب:

بريد الوطن
09:15 م | الثلاثاء 14 يونيو 2022
بريد الوطن

بريد الوطن

أحسُّ بعينيكِ جُرحاً قديماً

وحبّاً كبيراً يحنُّ إليهِ

وبينَ العيونِ بقايا عِناقٍ

يذوبُ وتبكِى على ساعديهِ

وتُخفى وتُخفى حديثاً طويلاً

وبعضَ الرَّسائل تبقى لديهِ

وبينَ خطاكِ حنينٌ لمقهى

فكم كنتِ تمضين بشوقٍ عليهِ

وبينَ الطَّريقِ أحلامُ بنتٍ

تفتِّشُ دوماً على ناظريهِ

منصور حسين

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