بريد الوطن.. جرح قديم
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بريد الوطن
09:15 م | الثلاثاء 14 يونيو 2022
بريد الوطن
أحسُّ بعينيكِ جُرحاً قديماً
وحبّاً كبيراً يحنُّ إليهِ
وبينَ العيونِ بقايا عِناقٍ
يذوبُ وتبكِى على ساعديهِ
وتُخفى وتُخفى حديثاً طويلاً
وبعضَ الرَّسائل تبقى لديهِ
وبينَ خطاكِ حنينٌ لمقهى
فكم كنتِ تمضين بشوقٍ عليهِ
وبينَ الطَّريقِ أحلامُ بنتٍ
تفتِّشُ دوماً على ناظريهِ
منصور حسين
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