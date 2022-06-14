بريد الوطن.. جرح قديم

أحسُّ بعينيكِ جُرحاً قديماً

وحبّاً كبيراً يحنُّ إليهِ

وبينَ العيونِ بقايا عِناقٍ

يذوبُ وتبكِى على ساعديهِ

وتُخفى وتُخفى حديثاً طويلاً

وبعضَ الرَّسائل تبقى لديهِ

وبينَ خطاكِ حنينٌ لمقهى

فكم كنتِ تمضين بشوقٍ عليهِ

وبينَ الطَّريقِ أحلامُ بنتٍ

تفتِّشُ دوماً على ناظريهِ

منصور حسين

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