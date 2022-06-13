بريد الوطن .. الطوفان

طوفان نوح قد أتى

تتعجلون؟

الماء خرَّ من الجبال

من العيون

هيا استعدوا بالمراكب والشراع

كُسِرَ الذراع

السد زائل لا محالة فانهضوا

جُدَدُ الجبال إلى المنون

وكتائب الأفيال تمشى فى اتئاد

النمل يزحف للمراعى والوهاد

أبناء أبرهة المشرَّم قادمون

عزموا على مضغ النُوَيَّةَ والنقير

عزموا على قطع الوتين من البعير

لن يعصم الطود الكبير من احتمى

السهم فر من الزنار

ورسائل الطوفان طلت من بعيد

آن الأوان لردة الفعل الشديد

بلعوا اللسان تمنطقوا الصمت المبيد

والراعى يطلب نوقه أعد الجياد

أنا رب تلك وربكم يحمى حماه

لا عاصم اليوم نرى... كثر الطغاة

شاخت حروف القول وانبجست رؤاه

الفجر يدفن رأسه وسط الغيوم

خجلاً من الساعى على وأد الحياة

نزل الرماة إلى الغنائم طامعين

كم يا ترى يسع السفين؟

سامح لطف الله

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