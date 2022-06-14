بريد الوطن.. مترو لأهالى أسيوط يربط المحافظة يا مسئولون

منذ سنوات ونحن نسمع عن مترو يربط مدينة أسيوط الأم بأسيوط الجديدة، هذا الخبر الذى أسعد أهالى أسيوط جميعاً، لأن أسعار الأراضى والوحدات السكنية زادت على مثيلاتها فى أرقى المدن العالمية، وجاءت مدينة أسيوط الجديدة قبل عقدين من الزمان برداً وسلاماً على أهل أسيوط، فقد أطفأت نار الأسعار الملتهبة لفترة قليلة، سرعان ما عاودت الارتفاع، لأن إعمار المدينة يسير بسرعة السلحفاة، لكن فى حال تنفيذ مشروع المترو ستكون أسيوط الجديدة قبلة المستثمرين والمواطنين ويخف الضغط عن عاصمة الصعيد، التى ضاقت على أهلها ولا تحتمل المزيد! فهل نأمل أن يتم التنفيذ قريباً؟

عن الأهالى: طه عمر الشلبى

أولاد سراج - أسيوط

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