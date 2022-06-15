اليوم.. بدء المرحلة السابعة من «الفاتورة الإلكترونية» بالقاهرة الكبرى

تبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق لـ 15 يونيو الحالي المرحلة السابعة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في المناطق الضريبية الواقعة في محافظات القاهرة الكبرى التي تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

القرار الوزاري

وفقاً للقرار الوزاري الصادر عن وزارة المالية رقم ( 208 ) لسنة 2022 أصبحت الشركات التي تقع في نطاق محافظات القاهرة الكبرى التي تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ملزمة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية في مرحلتها السابعة.

وقال الدكتور طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن على الشركات التي تقع في نطاق تلك المحافظات بالتسجيل في المنظومة الإلكترونية قبل انتهاء اليوم الأربعاء الموافق لـ 15 يونيو الحالي.

وأضاف «عبد السلام»، لـ«الوطن»، أن شروط التسجيل بالمنظومة بنجاح هو الحصول على الختم الإلكتروني مشيراً إلى أن الختم الإلكتروني ضروري من أجل نجاح التسجيل.

وأكد «عبد السلام» أن مصلحة الضرائب المصرية جاهزة بفرق الدعم الفني فى حاله تعثر الممول في التسجيل يمكنه اللجوء إلى أحد مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية.

«المالية» و«الضرائب» حريصتان على التيسير على الممولين

وتابع أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية حريصة كل الحرص على التيسير على الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في المرحلة السابعة بعد نجاح المصلحة في تنفيذ 6 مراحل سابقة .

كانت مصلحة الضرائب المصرية أكدت في بيان صحفي الاثنين الماضي على إمكانية حصول الشركات الملزمة بالانضمام إلى تلك المرحلة في محافظات القاهرة الكبرى للختم الإلكتروني من خلال شركة إيجيبت تراست أو شركة مصر المقاصة أو شركة فيكسد مصر ، مشيرًا إلى أن الشركات الملزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال خاصية التسجيل الذاتي، هي الشركات الصادر بشأنها قرار الإلزام بالانضمام إلى المنظومة في المرحلة السابعة.

ونجحت وزارة المالية في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في ستة مراحل سابقة بدأت منذ أكتوبر عام 2020 بينما طبقت المرحلة السادسة في منتصف شهر فبراير الماضي.