«الضرائب»: إحالة 18 شركة مخالفة إلى النيابة بسبب «الفاتورة الإلكترونية»

صرح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه تم إحالة 18 شركة غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من المرحلة الخامسة منها إلى النيابة، وذلك وفقاً لنص المادة (٧٢) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة 2020، مؤكدا الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.

«عبد القادر»: إلزام الشركات بالفاتورة الإلكترونية- المرحلة الخامسة.. بدأ 15 ديسمبر الماضي

وأضاف «عبد القادر» في تصريحاته ببيان رسمي صادر عن مصلحة الضرائب، أنَّ تاريخ الإلزام للمرحلة الخامسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ فى 15 ديسمبر 2021.

وتابع رئيس المصلحة قائلا إنَّ الشركات الـ 18 التى تمت إحالتها للنيابة هى 8 شركات مسجلة بمركز كبار الممولين صدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة الخامسة للمنظومة ولم تلتزم بالاشتراك، و10 شركات مسجلة بمأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة صدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة الخامسة للمنظومة، ولم تلتزم بالاشتراك.

الضرائب: تحويل الشركات غير الملتزمة للنيابة

ولفت «عبد القادر» إلى أنَّه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل معهم وإرسال عدة مراسلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية وعند عدم استجابة تلك الشركات يتم تحويلهم للنيابة، مشددا على استمرار المصلحة فى اتخاذ إجراءات التحويل إلى النيابة ضد الشركات التى لا تلتزم بالإنضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية تباعاً.

وأكد رئيس «الضرائب»، أنَّه وفقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة «37» من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.

الضرائب تناشد الشركات الملزمة بالفاتورة الإلكترونية الانضمام للمنظومة

وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للإنضمام إلى المنظومة وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها .

وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني einvoice_support@efinance.com.eg، بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services