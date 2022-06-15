غدا.. مؤتمر بـ«غرفة الإسكندرية» لتعزيز التراث الثقافي

تستضيف غرفة الإسكندرية التجارية غدا الخميس الموافق لـ 16 يونيو الحالي مؤتمر تعزيز التراث الثقافي غير المادي وصونه بالإسكندرية في إطار مشروع الاتحاد الأوروبي iHERITAGE من خلال الدعم المقدم من برنامج الاتحاد الأوروبي للتعاون عبر الحدود لدول البحر الابيض ENI CBC MED.

ووفقا لبيان صادر عن غرفة الإسكندرية التجارية أكدت أن البرنامج يهدف الى تعزير التواصل بين دول المنطقة، يتم تنفيذ مشروع iHERITAGE والذى يهدف الى الترويج للسياحة وخلق فرص عمل من خلال الترويج للتراث الثقافي الغير ملموس والمعتمد من اليونسكو وذلك بإنشاء مختبرات مستدامة للبحث والتطوير ، وتنظيم دورات تدريبية متقدمة.

وتابعت أنه البرنامج يهدف كذلك إلى عقد اتفاقيات بحثية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الباحثين والقطاعات الخدمية والإنتاجية والأكاديمية لتنفيذ ابتكارات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تُطبق على المواقع الثقافية والاثرية ذات الصلة، ثم تسويقها من خلال تكنولوجيا ال : AR و VR و MR وغيرها من حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة المطبقة على التراث الثقافي ودمجها مع شبكات التواصل الاجتماعى من أجل ضمان الوصول والتواصل الموسع للتراث الثقافي لدول البحر الأبيض المتوسط وذلك لتشجيع إنشاء منتجات عرضية عبر الحدود.

وتابعت غرفة الإسكندرية التجارية أن مشروع iHERITAGE سيتم تنفيذه بالتعاون مع الغرفة التجارية بالإسكندرية واتحاد غرف البحر الأبيض واتحاد منظمات الاعمال المصرية الأوروبية بتنظيم مؤتمر إقليمي بعنوان : تعزيز التراث الثقافي غير المادي وصونه بالإسكندرية مشيرة إلى أن الاجتماع سيتزامن مع عقد اجتماعات لجنة تسيير مشروع IHERITAGE المقرر انعقادها خلال الفترة 16 – 17 يونيو بمدينة الإسكندرية .

تبلغ مدة مشروع IHERITAGE 30 شهرًا، بميزانية إجمالية قدرها 3.8 مليون يورو ويجمع غرف تجارية وهيئات متخصصة في السياحة والاثار من إيطاليا واسبانيا والبرتغال ومصر والأردن ولبنان