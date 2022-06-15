سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأربعاء 15-6-2022 في الأسواق المحلية

يهتم الكثير من محبي تناول عناصر غذائية مهمة في وجبة الإفطار أو العشاء بـ سعر طبق وكرتونة البيض بشكل يومي، حرصا منهم على توفيرها في المنزل حتى يتم تناولها باستمرار، إذ أنه يعد مصدرًا مهمًا لمد الجسم بما يحتاجه من بروتينات، وتختلف أسعاره من منطقة لأخرى.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير متوسط سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأربعاء الموافق 15 يونيو الجاري، وفق حديث الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، التي جاءت كالتالي:

سعر طبق البيض

وأوضح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر طبق البيض الأحمر في السوق الأحمر يتراوح بين 51 و 53 جنيها من المزرعة للتاجر، ليتم بيعه للمستهلك بسعر يتراوح بين 54 و 55 جنيها، فيما يصل سعر البيض البلدي وهو الأعلى يصل لنحو 60 جنيها.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، أن سعر البيض الأبيض في المزرعة يتراوح بين 47 و48 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 52 و54 جنيها، حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض في المحلات التجارية

وشهدت أسعار البيض تراجعا في المحلات التجارية الكبرى، لتسجل كرتونة البيض المكونة من 10 بيضات نحو 26 جنيهًا، بعد أن وصلت في بداية الشهر الماضي لـ 45 جنيهًا لبعض الأنواع.

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأربعاء التي تتضمن نحو 20 بيضة بين 38 إلى 46 جنيهًا، فيما تراوح سعر البيض الأحمر اليوم الأربعاء الموافق 15 يونيو بين 40 إلى 47 جنيهًا، فيما يصل طبق البيض الأبيض المكون من 30 بيضة لسعر يبدأ من 65 جنيهًا ويصل حتى 75 جنيهًا، بعد أن تخطى سعره نحو 130 جنيهًا مطلع شهر مايو الماضي.