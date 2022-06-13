سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الاثنين 13-6-2022 في الأسواق المحلية

ترتفع عمليات البحث عن سعر طبق وكرتونة البيض في السوق المحلي، إذ يعتبر البيض من الأطعمة الرئيسية خلال وجبة الإفطار، كما أنه مكون رئيسي في بعض الوجبات المصرية التي تتواجد في البيوت، فضلا عن فوائده الغذائية الشهيرة.

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن» في إطار الموضوعات الخدمية التي تنشر للجمهور على مدار اليوم، سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق المحلية اليوم وفي المحلات التجارية الكبرى، والأسواق الشعبية وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر طبق البيض

في البداية يقول عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، في تصريحات لبوابة «الوطن»، إن سعر طبق وكرتونة البيض استقر في الأسواق المحلية، إذ تراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 51 و53 جنيها من المزرعة للتاجر، ليباع للمستهلك بين 54 و55 جنيها، بينما سعر البيض البلدي وهو الأعلى يصل لنحو 60 جنيها.

وأضاف أن سعر البيض الأبيض تراوح في المزرعة بين 47 و48 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 52 و54 جنيها، حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض في المحلات التجارية

أما في المحلات التجارية الكبرى، فبحسب المواقع الالكترونية الخاصة بها فقد انخفضت أسعار البيض بشكل ملحوظ، إذ سجل سعر علبة البيض المكونة من 10 بيضات سعر 26 جنيهًا، بعد أن وصلت في بداية الشهر الماضي لنحو 45 جنيهًا لبعض الأنواع.

أما كرتونة البيض الأبيض التي تتضمن نحو 20 بيضة بين 38 إلي 46 جنيهًا، حسب الشركة الموردة والتغليف، أما البيض الأحمر فقد ارتفع قليلا ليبدأ سعره من 40 إلى 47 جنيهًا، بينما طبق البيض المكون من 30 بيضه فقد بدأ سعره من 65 جنيهًا، ووصل لنحو 75 جنيهًا، بعد أن تخطى سعره نحو 130 جنيهًا مطلع شهر مايو الماضي.