سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الثلاثاء 14-6-2022 في الأسواق المحلية

سعر طبق وكرتونة البيض أمر يهم الناس بشكل يومي، خاصة ممن يحرصون على شرائه ووجوده في المنزل لتناوله بصفة دائمة سواء في وجبات الإفطار أو العشاء حيث يدخل في مكونات العديد من الأنظمة الغذائية المختلفة للراغبين في التخسيس والحصول على البروتين أيضا.

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن» في إطار الموضوعات الخدمية التي تنشر للجمهور على مدار اليوم، سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو وفي المحلات التجارية الكبرى، والأسواق الشعبية وفقا لما قاله عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، في تصريحات لبوابة «الوطن»، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر طبق البيض

استقر سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق المحلية، إذ تراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 51 و53 جنيها من المزرعة للتاجر، ليباع للمستهلك بين 54 و55 جنيها، بينما سعر البيض البلدي وهو الأعلى يصل لنحو 60 جنيها.

وتراوح سعر البيض الأبيض في المزرعة بين 47 و48 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 52 و54 جنيها، حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض في المحلات التجارية

وتراجعت أسعار البيض في المحلات التجارية الكبرى، إذ سجل سعر علبة البيض المكونة من 10 بيضات سعر 26 جنيهًا، بعد أن وصلت في بداية الشهر الماضي لنحو 45 جنيهًا لبعض الأنواع.

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض التي تتضمن نحو 20 بيضة بين 38 إلى 46 جنيهًا، حسب الشركة الموردة والتغليف.

وتراوح سعر البيض الأحمر اليوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو بين 40 إلى 47 جنيهًا، بينما طبق البيض المكون من 30 بيضة فقد بدأ سعره من 65 جنيهًا، ووصل لنحو 75 جنيهًا، بعد أن تخطى سعره نحو 130 جنيهًا مطلع شهر مايو الماضي.