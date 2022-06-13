246 درجة تنسيق قبول الثانوي العام لطلاب الشهادة الإعدادية في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية صباح اليوم الإثنين، عن نتيجة تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2022/2023 بمجموع 246 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام ، كما جري اعلان تنسيق القبول بالثانوي الفندقي نظام 5 سنوات بمجموع 240 درجه، والثانوي الصناعي نظام 5 سنوات بمجموع 225 درجه، والثانوي الصناعي نظام 3 سنوات بمجموع 218 درجه، والثانوي الزراعي نظام 3 سنوات بمجموع 144 درجه، والثانوي التجاري نظام 3 سنوات بمجموع 140 درجة.

توزيع الطلاب المقبولين على 959 فصلا

وأعلن المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان، أن عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 102 الف و 865 طالب وطالبة بنسبة 86.3%.

وأضاف «عبد الرؤوف» أنه وفقا لدرجات القبول سيجري توزيع الطلاب المقبولين على 959 فصل بمدارس الثانوي العام بنطاق المحافظة وذلك وفقا لدراسة الاحصاء التكراري المتجمع الصاعد للطلاب الناجحين فى شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي.

121 ألف طالب بالشهادة الإعدادية

يذكر أن عدد طلاب الشهادة الاعدادية 2022 العامة والمهنية في محافظة الدقهلية خلال هذا العام يبلغ ‏ ‏‏121 ألف و 896 ‏طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 86.3% ،وانتهوا من أداء ‏امتحانات الفصل الدراسي الثاني ‏‏2021/2022 يوم ‏الخميس 19 مايو ‏‏2022 ، في 650 ‏لجنة سير امتحان وفقا ‏للضوابط ‏والإجراءات ‏الاحترازية ‏التي أعدتها ‏مديرية التربية والتعليم،‎ ‎‏وذلك ‏بحظر ‏استخدام الهواتف ‏المحمولة للكل ‏من الطلاب والطالبات، وكذلك ‏المعلمين أثناء وجودهم داخل ‏اللجان، علاوة علي التصدي ‏للغش بكافة سبله، وتنظيم دخول ‏الطلاب ومنع ‏التكدس والازدحام أمام اللجان.‏