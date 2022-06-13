لميس الحديدي: الرئيس زف بشرى للمواطنين بعدم زيادة أسعار الكهرباء في يوليو

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زف بشرى للمواطنين بعدم زيادة أسعار الكهرباء في يوليو، وننتظر تفاصيل التوجيهات بقرار من مجلس الوزراء.

زيادة الإنتاج الحيواني وتحسين جودته

أوضحت الإعلامية، عبر برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على شاشة ON، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح عددا من مشروعات الإنتاج الحيواني، والألبان، والمجازر الآلية، من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، قائلة: «افتتاحات مهمة شملت عددا من المحافظات، بما يدعم زيادة الإنتاج الحيواني، وتحسين جودته، ومساعدة المزارع والفلاح على تعظيم الإنتاجية».

تصريحات مهمة حول الحوار الوطني

أشارت الحديدي، إلى أن الرئيس أدلى بتصريحات مهمة خلال الافتتاح، دارت حول الحوار الوطني والاستثمارات الخليجية وسد النهضة وغيرها من القضايا، لافتة إلى أن الرئيس زف بشرى سارة للمواطنين، تخص إرجاء رفع أسعار الكهرباء مع بداية الموازنة الجديدة مطلع يوليو، قائلة: «الناس كانت بتترقب شهر يوليو مع الموازنة الجديدة، وإن يكون هناك زيادات في الأسعار، بالأخص في الكهرباء، لأنها خطة معلنة منذ 2014، وتم إرجاؤها مرتين بسبب كورونا، ومن قبله تأجيل سابق بسبب خطة الإصلاح الاقتصادي، والرئيس في المؤتمر، أعلن ثالث تأجيل لرفع أسعار الكهرباء وده قرار مهم».

وكشفت الحديدي، أن تفاصيل توجيهات الرئيس فيما يخص إرجاء رفع أسعار الكهرباء، ينتظر قرارا تفصيليا من مجلس الوزراء ليوضح المدة، وهل ستكون على كل الشرائح؟ أم على الشرائح الاقل استهلاكاً؟ وماذا عن المصانع؟ قائلة: ننتظر قرارا من مجلس الوزراء لشرح تفاصيل التوجيهات.