«المالية»: يجب تفعيل كارت ميزة حتى لا يتم إلغاؤه

قالت الدكتورة داليا فوزي، مدير عام وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بمكتب وزير المالية ورئيس لجنة ميزة، إن وزارة المالية بدأت منذ عام 2007 بإيجاد كارت لصرف مرتبات الموظفين للتسهيل عليهم وكان هذا الهدف منه تحسين الصرف والدفع الإلكتروني للعاملين بالدولة، مبينة أن البطاقات البلاستيكية تستخدم بشكل واسع ولكن في عام 2017 تم التوجيه بإنشاء بطاقة محدثة للاستخدام.

تفعيل 72% من كروت ميزة المصدرة في مصر

وأضافت «فوزي» خلال استضافتها في برنامج «مساء DMC»، مساء أمس الثلاثاء، على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن نسبة تفعيل البطاقات من ميزة 72% ولم يفعِّل البعض باقي البطاقات لأن البطاقة القديمة ما زالت تعمل، لافتة إلى أن 10 بنوك تعمل على إصدار هذه البنوك لأنها وثَّقت وضعها من ضمن 36 بنكا موجودا في الدولة، مشيرة إلى أنه يتم إمضاء عقد موحد مع البنك لتنفيذ هذه الكروت والبطاقات.

الشراء بـ 30% من المرتب

وأوضحت مدير عام وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بمكتب وزير المالية ورئيس لجنة ميزة، أن بطاقة ميزة تتوافر في جهات العمل للعاملين بالدولة وهي مشفرة ومؤمَّنة ويستطيع الشخص الشراء من خلالها، ويمكن الشراء بها عن طريق الإنترنت محليا، لافتا إلى أن العاملين بالدولة يمكنهم الشراء من خلال 30% من قيمة مرتب الشهر المقبل وهذا لا يوجد عليه فوائد لمدة 6 شهور ولكن بعد هذه الفترة يتم خصم 1.25% كمصاريف إدارية، مطالبة كل من يملك الكارت بسرعة تفعيله حتى لا يصبح غير قابل للاستخدام بعد تعديل أخير أصدرته وزارة المالية.