وظائف «الشباب والرياضة» بشركة ملابس رياضية «مؤهلات عليا وفوق متوسطة»

تواصل وزارة الشباب والرياضة، جهودها في توفير فرص عمل للشباب والخريجين بكافة فئاتهم ومؤهلاتهم الدراسية، والمساهمة في خفض معدلات البطالة، ممثلة للحكومة المصرية، ومن هذا المنطلق تعاقد الوزارة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووقعت العديد من البروتوكولات، مع شركات القطاع الخاص لخلق فرص عمل لائق، في ظل المبادرة الرئيسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة».

ضوابط وشروط الالتحاق بالوظيفة

و«الوطن» تنشر إعلان وزارة الشباب والرياضة عن نجاحها في توقيع بروتوكول مع ، شركة «اكتف اسبورت للملابس الرياضية» موضحا كافة الضوابط والقواعد والشروط التي يستطيع من خلالها الخريج الراغب في الإلتحاق بالعمل، والحصول على الوظيفة التي تناسبه بحسب مؤهله الدراسي وخبراته في هذه الوظيفة أو المهنة المطروحة عبر الإعلان .

فرص العمل المطروحة والمعروضة أمام الشباب

وتطلب شركة «اكتف سبورت للملابس الرياضية » للتعيين في الوظائف وفرص العمل الشاغرة لديها على النحو التالي:

1. نائب مدير فرع (خبرة سنة على الأقل في بيع ملابس).

وتتمثل المهام التي يجب أن يقوم بها المرشح لهذه الوظيفة، متابعة وتقييم مبيعات مباشرة داخل فروع الشركة.

2. بائع داخلي (خبرة سنة على الأقل في بيع ملابس).

ومهام هذه الوظيفة: القيام بمبيعات مباشرة داخل فروع الشركة، واماكن العمل لهم في (القاهرة - السلام - مصر الجديده - المهندسين - اكتوبر- حلوان - القطاميه - الهرم - وسط البلد).

ووضعت الشركة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ، الشروط للتقديم للالتحاق بهذه الوظيفة ومن بينها ما يلي :

- مؤهل عالي خريجين وفوق متوسط· ذكور واناث· خبرة في بيع الملابس·

- الحد الأقصى للسن 35 سنة

المميزات والحقوق التي تمنحها الشركة للعامل لديها

- الراتب حسب كل وظيفة والخبرة بعد المقابلة + عمولة·

- عدد ساعات العمل 9 ساعات .

عدد يوم واحد اجازة فى الاسبوع .

- خضوع العامل للتأمينات.

كيفية التقدم للالتحاق بالوظيفة

- للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://bit.ly/38tIwcL

-للتواصل على: 01024570077 / 01029998490

- التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: https://bit.ly/3tEFKrJhttps://bit.ly/3POkvOl