فرص عمل من وزارة الشباب والرياضة.. مش شرط الخبرة

كشفت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب والإدارة العامة للمشروعات، عن توفير فرص عمل لمختلف المؤهلات وبمميزات عديدة، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وفيما يلي نعرض أبرز الوظائف وفرص العمل التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة.

فرص عمل وزارة الشباب والرياضة

شركة أكتف للملابس الرياضية تطلب للتعيين الوظائف التالية:

1. نائب مدير فرع ويشترط امتلاكه خبرة سنة على الأقل في بيع ملابس، ويقع على عاتقه الفيام بمهام متابعة وتقيم مبيعات مباشرة داخل فروع الشركة.

2. بائع داخلي ويشترط لتقلده الوظيفة امتلاكه خبرة سنة على الأقل في بيع ملابس، ويكون مسؤلا عن المبيعات مباشرة داخل فروع الشركة.

أماكن العمل

القاهرة - السلام - مصر الجديده - المهندسين - اكتوبر- حلوان - القطامية - الهرم - وسط البلد.

شروط التقديم للوظائف

مؤهل عالي خريجين وفوق متوسط ويتم قبول ذكور وإناث·

خبرة في بيع الملابس·

حد أقصى للسن 35 سنة.

المميزات والحقوق

يتم تحديد الراتب حسب كل وظيفة والخبرة بعد المقابلة بالإضافة إلى العمولة·

عدد ساعات العمل 9 ساعات·

عدد يوم إجازة في الأسبوع·

تأمينات.

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا، أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من هنا.

وظائف شركة بنده العالمية لتجارة التجزئة

أعلنت شركة بنده العالمية لتجارة التجزئة عن حاجتها لعدد من الوظائف الخالية، وهي:

1- كاشير: تكون أماكن العمل وفروع الشركة في أكتوبر ومدينة نصر والعبور وقها، ولا تشترط الشركة امتلاك الشخص للخبرات السابقة، ولكن تضع شرطا حصوله على مؤهل عالي.

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.

- أن يكون لديه موقف واضح من التجنيد.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

وتصل عدد ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات، كما توفر الشركة للعاملين تأمين اجتماعي وتأمين طبي، بالإضافة إلى أرباح سنوية.