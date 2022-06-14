«الرياضة»: نسعى لتطوير منظومة الكرة عبر مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي

قال محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن فكرة التخطيط العلمي لتطوير منظومة الكرة في مصر موجودة حاليًا، وتعمل الوزارة عليه من خلال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، حيث بدأت بثلاث محافظات وهي الإسكندرية والشرقية والقاهرة، وتم انتقاء من بينهم ألف لاعب، ومن المهم أن يكون لدينا عدد كبير من اللاعبين الموهوبين، كما أن المرحلة القادمة ستشهد إدخال 12 محافظة أخرى.

المستهدف تنقية عدد يقدر بالآلاف من اللاعبين

وأضاف «فوزي»، في خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، والذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويُعرض على شاشة «أون»، أن المستهدف تنقية عدد يقدر بالآلاف من اللاعبين، ويتم عمل معسكرات خاصة بهم، فضلًا عن لجنة علمية تهتم بهم وتُقدم لهم الرعاية بشكل كامل، وفي أعقاب ذلك يتم تغذية الأندية بهم أو احترافهم في الخارج عبر لجنة علمية متخصصة تضم خبراء على أعلى مستوى، نافيًا في الوقت ذاته ما تردد حول وجود اجتماع بين وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، «محصلش أن فيه اجتماع وشيك، لكن خلونا ننتظر نتائج ما ستصل إليه لجنة بحث الشكاوى والفساد».

القرارات الفنية لا يمكن للوزارة التدخل فيها إطلاقا

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، حول مدى وجود آلية لمحاسبة الاتحاد المصري لكرة القدم على اتخاذ قرارات تتعلق باختياره المدير الفني للمنتخب، قال المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن القرارات الفنية لا يمكن للوزارة التدخل فيها إطلاقًا، فالاتحادات الرياضة جميعها مستقلة.