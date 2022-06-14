بالأسماء.. حركة تنقلات لمديري إدارات القاهرة التعليمية

حصلت «الوطن» على التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات بعض مديري إدارات مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في القاهرة، التي اشتملت على 11 مدير إدارة تعليمية، مؤكدة أن بقية مديري الإدارات التابعة لها في أماكنهم كما هم.

حركة تنقلات مديري إدارات القاهرة

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسماء مديري الإدارات الجدد:

- الدكتور محمد صلاح، مدير التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، مديراً لإدارة الزيتون التعليمية.

- صلاح سيد، مدير المكتب الفني بالمديرية، مديراً لإدارة مايو التعليمية.

- محمود عبدالرازق، مدير إدارة التبين التعليمية، مديراً لإدارة الوايلي.

- عبدالعزيز فهمي، مدير إدارة الشروق، مديراً لإدارة التبين.

- ناصر الجندي، مسئول خدمة المواطنين بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديراً لإدارة المعصرة التعليمية.

- سعيد عطية، مسئول التعليم الإعدادي بإدارة البساتين التعليمية، مديراً لإدارة حلوان التعليمية.

- منيرة أسامة، مسؤولة النشرة الجوية بالمديرية، مديرة إدارة الشرابية التعليمية.

- نجوى ذكي، مديرة إدارة المعصرة التعليمية، مديرية لإدارة روض الفرج التعليمية.

- أحمد مهنا، مدير إدارة الوايلي التعليمية، مديراً لإدارة الشروق التعليمية.

- أشرف الغندور، مدير إدارة روض الفرج التعليمية، مديراً لإدارة السيدة زينب التعليمية.

- أنور إبراهيم، مدير إدارة 15 مايو التعليمية، مديراً لإدارة الساحل التعليمية.