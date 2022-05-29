«تعليم القاهرة»: رصد 9 حالات غش في ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية

أدى 52 ألفًا و815 طالبًا وطالبة، امتحانات الدبلومات الفنية الصناعي والتجاري والفندقي والمهني على مستوى محافظة القاهرة، لليوم الثاني على التوالي في 216 لجنة بمختلف المدارس في مادة اللغة الإنجليزية نظام الثلاث والخمس سنوات، وامتحان الفيزياء لطلاب الجدارات ومادة الدراسات فترة أولى والفيزياء فترة ثانية لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

الامتحانات تسير بهدوء

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، في تقريرها أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية، مشيرة إلى رصد 9 حالات غش بالتليفون المحمول بإدارة عين شمس التعليمية.

وأكد الدكتور خالد عبده، مدير عام التعليم الفنى بالقاهرة، أن الامتحانات تسير بهدوء مع اتباع الإجراءات الوقائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية، وتحرير محاضر غش وإثبات حالة ضد المخالفين للإجراءات، وجار التحقيق وسيتم تطبيق القانون بكل حزم ومعاقبة كل حالات الغش والمقصرين وفق توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووكيل أول الوزارة.

مكافحة الغش

وشدد مدير المديرية بالقاهرة، على مكافحة الغش وتطبيق المساءلة والمحاسبة، مؤكدًا أنه لا تهاون ويتم التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة أون لاين على مدار الساعة.

وأشار الدكتور محمد حسين، مدير إدارة الطوارئ والرعاية العاجلة بمديرية الصحة، إلى أنه يتم التأمين الطبي لأي حادث طارئ، كما تتمركز سيارات الإسعاف بكل منطقة، وهي مجهزة ومعها مسعف ومساعد؛ للتعامل مع أي طوارئ برفقة فريق طبي كامل.

وأضاف أنه يتم نقل الحالات الحرجة فورا إلى المستشفى، أما الحالات التي يتم إسعافها يتم إعادتها مرة أخرى ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية وإعداد تقرير، كما يتم التنسيق مع كافة الجهات لتمر الامتحانات بسلام.