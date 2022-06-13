تعليم القاهرة تعلن تفاصيل الامتحانات العملية للدبلومات الفنية اليوم

أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم والفني بمحافظة القاهرة، تقرير الامتحانات العملية للدبلومات الفنية 2022، اليوم الإتنين 13 يونيو، مؤكده أنها لم تتلق أي شكاوي حتي الآن من الامتحانات .

تعليم القاهرة: لم نتلق شكاوي من الامتحانات العملية

وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، في بيان لها، أنه أدي اليوم الإتنين طلبة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، المدارس الثانوية الصناعية الثلاث سنوات، وطلبة المدارس الفنية المتقدمة.

بدء الامتحانات العملية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

كما بدأ اليوم طلبة المدارس التكنولوجيا التطبيقية الامتحانات التطبيقية العملية لإجمالى 2253 طالبا وطالبة لجميع نوعيات التعليم.

وشدد محمد عطية وكيل أول الوزارة، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، علي اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وتعقيم اللجان والاستراحات.

تقديم الدعم الكامل للمصححين

وأكد مدير التربية والتعليم بالقاهرة، علي تقديم الدعم الكامل للمصححين، فيما شدد الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني علي انتظام سير اللجان الامتحانية العملية اليوم دون أن تتلقي غرفة العمليات أى شكاوي حتي الآن.