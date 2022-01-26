رشا راغب: زيادة مجالات التعاون بين الأكاديمية الوطنية والاتحاد الأوروبي

قالت الدكتورة رشار راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إنَّ زيارة السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، لمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لها أهمية خاصة، إذ أنَّها تعكس مدى عمق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبين مصر في ملف التنمية بكل أنواعها.

زيارة سفير الاتحاد الأوروبي للأكاديمية تعكس عمق العلاقات

وأضافت رشا راغب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش زيارة السفير كريستيان برجر، للأكاديمية، أنّ تلك الزيارة مهمة لأنّها تتضمن العديد من الموضوعات بجانب التنمية منها إعادة الهيكلة وتنمية القدرات البشرية وإعداد الكوادر المجهزة بالعلم الحديث والأساليب الحديثة في الإدارة.

وتابعت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أنَّ هناك مجالات عديدة للتعاون جرى طرحها، منها ما يتعلق بمنتدى شباب العالم، وأشياء أخرى خاصة بملف المرأة، إضافة إلى ملف التنمية في المحليات، إذ ستكون مجالات التعاون بين الأكاديمية والاتحاد الأوروبي أكثر من العامين الماضيين.

الأكاديمية الوطنية للتدريب مصنع للقيادات الشابة

واستكملت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي ليس جديدًا فهو قائم بالفعل، ولكننا نستأنف عملنا مع الاتحاد بعدد أكبر من المشروعات والفعاليات.

وأُنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدرَه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وتقدم الأكاديمية الوطنية العديد من البرامج التدريبية وفق أرقي المعايير الدولية، سواء البرامج التي تتمّ بتكليفات رئاسية أو بتكليفات من رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لتأهيل مواطنين سيلتحقون بالعمل في الدولة أو سيتم ترقيتهم في وظائفهم أو سيسافرون لتمثيل مصر في الخارج، فيما تخصص بعض البرامج التدريبية لمواطنين من جنسيات أخرى، مثل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة.