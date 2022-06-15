جدة تحتضن أولى حفلات مسار إجباري في السعودية

تستعد فرقة مسار إجباري لشد الرحال إلى السعودية لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في جدة، وذلك مساء الإثنين المقبل.

نص الحاجات.. ألبوم مسار إجباري الجديد

وتطل مسار إجباري على جمهورها السعودي لأول مرة إبان مشاركتها في فعاليات موسم حفلات جدة التاريخية عبر سهرة غنائية يحتضنها مسرح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وتحتفل خلالها بالعرض الأول لأجدد أغنيات ألبومها الجديد «نص الحاجات».

حفل السعودية الأول للفريق بعد جولته الغنائية في قارة أوروبا

وتأتي هذه الإطلالة في مستهل جولة حفلات مسار إجباري في العالم العربي التي تعقب نجاح أولى جولاتها الأوروبية منذ أيام، أحيت خلالها أربع حفلات متتالية بين برلين والعاصمة الفرنسية باريس وبروكسل وجنت في بلجيكا.

الألبوم.. هو آخر ألبوم غنائي أطلقه الفريق منذ 3 سنوات

وتعقب هذه الحفلات إطلاق مسار لأولى أغنيات ألبومها الرابع «نص الحاجات»، والتي عادت خلالها للساحة الفنية بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات منذ ظهور ألبومها الأخير «الألبوم»، وتسعى لإطلاق أغانيه فرادى على مدار العام بعد إصدار كليب أغنية الألبوم الرئيسية «نص الحاجات».

مسار إجباري يعد أقدم الفرق الغنائية في مصر

مسار إجباري تعد من أهم وأقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات، «اقرا الخبر» و«تقع وتقوم» و«الألبوم»، ومن أبرز أغنياتها «نهايات الحكاوي» و«شيروفوبيا» و«صباحك» وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع.