مسار إجباري تزلزل مسرح الماركية بسهرة غنائية بحفل كامل العدد (صور)

أشعلت فرقة مسار إجباري أجواء مسرح الماركية بمنطقة القاهرة الجديدة، خلال سهرة غنائية خاصة حملت لافتة كامل العدد.

مسرح الماركية يرفع لافتة كامل العدد

ضج مسرح الماركية بالأمس، بالتصفيق لفرقة مسار إجباري، وذلك بعد أن استمروا بالغناء لأكثر من ساعة متواصلة، وتفاعل الجمهور مع أغانيهم المميزة، وتفاعل عشرات الحضور الذين استمروا في الرقص.

مسار إجباري قدم لأول مرة أغينة «نص الحاجات»

«الله يا مسار».. هكذا كان الهتاف بين عدد كبير من الحضور، داخل قاعة الحفلة حيث أشادوا بأدائهم، وأبدع مسار إجباري مسامع الجمهور بجرعة غنائية دسمة من أشهر أغانيه، بداية من «أنا هويت»، و«صباحك»، و«حاوي»، حيث تم العرض الحي الأول لأجدد أغنيات ألبومها الجديد «نص الحاجات».

واجتمعت فرقة مسار إجباري مع فرقتي وسط البلد، وإتش أو إتش في حفل غنائي ضخم لأول مرة، حيث افتتحوا الفرق الغنائية الثلاث موسم حفلات «Non Stop Music»، في مسرح الماركيه في كايرو فستيفال سيتي بالتجمع الخامس، في أول حفل غنائي من نوعه يشهده المسرح أستمر لأكثر من أربع ساعات متواصلة في سهرة موسيقية أقرب ما تكون لمهرجان «مزيكا دون توقف».

مسار إجباري تستعد لتدشين جولتها الغنائية الأوروبية

وفي سياق آخر تستعد فرقة مسار إجباري لتدشين جولتها الغنائية الأوروبية في موسم الصيف، عبر حفلين متتاليين تمر خلالهما لأول مرة بين ألمانيا وفرنسا، مطلع الشهر القادم، بداية من برلين مساء الجمعة 3 يونيو على مسرح Oyoun الثقافي.