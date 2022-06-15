تشييع جثمان أحد الشقيقين الغارقين في ترعة بالمنوفية

شيَّع أهالي قرية مناوهلة التابعة لمركز الباجور في المنوفية، جنازة «سيد أحمد»، الشقيق الأكبر، في واقعة مصرع شقيقين غرقا في ترعة القرية، وسط حالة من الحزن الشديد من أهالي القرية، وانهيار أسرة الشقيقين المتوفيين في حادث الغرق، وردد المشاركون هتاف «لا إله إلا الله»، كما رددوا أدعية للمتوفى وشقيقه الذي توفي معه غرقا وتم العثور عليه ظهر أمس وتشييعه إلى مثواه الأخير.

حزن في قرية مناوهلة التابعة لمركز الباجور

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية ومركز الباجور بشكل خاص ومحافظة المنوفية بشكل عام، حيث تم تداول خبر وفاة الشقيقين غرقا، على نطاق موسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وتم نشر صورهما، وتفاصيل وفاتهما، مرورا باستخراج الجثتين، وصولا إلى تشييعهما إلى مثواهما الأخير.

وكانت قوات الإنقاذ النهري تمكنت أيضا من العثور على «إبراهيم» أحد الشقيقين في وقت سابق، وتم تشييع جنازته عقب العثور عليه أمام كوبري الضبع الأسود الموجود بجانب قرية مناوهلة، وسط حالة من الحزن الشديد.

شاهد عيان يروي تفاصيل غرق الشقيقين

وكشف شاهد عيان من قرية مناوهلة بالمنوفية، تفاصيل واقعة الغرق في الترعة، مشيرا إلى أن والدة الشقيقين كانت تقف أمام الترعة وتصرخ فور غرقهما مباشرة، موضحا أنهما غرقا أمام أعين والدتهما ولم تستطع فعل أي شيء لهما.

وأضاف شاهد العيان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بعد سقوط الأخ الأصغر حاولت والدتهما منع ابنها الأكبر من النزول لإنقاذ شقيقه، لأنه لا يعرف السباحة، قائلة: «متنزلش يا بني عشان مش بتعرف تعوم»، ولكن ابنها الأكبر «السيد» أصر على إنقاذ شقيقه حتى أمسكا بعضهما ببعض وفارقا الحياة.