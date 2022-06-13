الأولى على «إعدادية المنوفية»: صلاة الفجر سر تفوقي وكنت أذاكر 3 ساعات يوميا

حالة من السعادة الكبيرة تعيشها أسرة الطالبة رويدا ياسر شعبان، الأولى على الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، بعد عام شاق على جميع أفراد الأسرة من دعم ابنتهم، فضلا عن المجهود الكبير والمذاكرة الدؤوبة على مدار عام كامل للطالبة المتفوقة التي باتت محط أنظار جميع أهالي قريتها «بابل» لرفعها رأسهم واسم بلدهم في سماء عاصمة محافظة المنوفية.

فرح أسرة الطالبة رويدا بتفوقها دراسيا

وأبدت «رويدا» سعادتها الشديدة لحصولها على المركز الأول على مستوى محافظة المنوفية في الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، مشيرة أن سر تفوقها هو استيقاظها لأداء صلاة الفجر في موعدها كل يوم وبدء المذاكرة بعد الصلاة مباشرةً لأن هذا الوقت به بركة كبيرة وصفاء ذهن وقدرة كبيرة على التركيز، بحسب قولها.

دور والديها في تفوقها

وأضافت الأولي علي الشهادة الإعدادية بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن والدتها كانت توقظها طوال فترة الامتحانات وتجلس بجانبها لتحفيزها على المذكرة، بالإضافة إلى توفير كل سبل الدعم والراحة النفسية لها، مشيرة إلى أن والدها كان له دور هو الآخر في وصولها إلى القمة، حيث قام بتوفير جميع الوسائل المادية لها سواء كتب أو دروس أو مصاريف شخصية لها على مدار العام.

ووجهت «رويدا» الشكر لجميع أسرتها وجميع المعلمين الذين درسوا لها لمجهودهم الكبير معها خلال هذا العام، مشيرة إلى أنها كانت تذاكر لمدة 3 ساعات يوميا فقط.