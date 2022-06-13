عاجل.. مصرع طالبة أسفل عجلات قطار «القاهرة - الإسكندرية» في المنوفية

شهد مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية مصرع طالبة أسفل عجلات قطار «القاهرة - الإسكندرية»، لمرورها من مكان غير مخصص للعبور بالقرب من أحد المزلقانات، وجرى نقل جثة الطالبة إلى مشرحة المستشفى ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في القضية.

الانتقال إلى موقع الحادث

بالانتقال والفحص تبين أن الطالبة المتوفاة تُدعى «ا.ا» مقيمة بقرية طنبشا التابعة لدائرة مركز بركة السبع، وهي طالبة في معهد فني تمريض، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإبلاغ أسرة الطالبة، والتحفظ على الجثمان في المشرحة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع طالبة في معهد فني تمريض أسفل عجلات قطار القاهرة الإسكندرية، أثناء مرورها من مكان غير مخصص للعبور بدائرة المركز، وجرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مصرع شاب صعقًا بالكهرباء

على صعيد آخر، لقي شاب يُدعى «ا.ع» مصرعه إثر صعق كهربائي، وحاول الأطباء إنقاذ حياته في المستشفى الجامعي في المنوفية ولكنه فارق الحياة متأثرًا بالإصابة، وجرى إخطار القوة الأمنية في المستشفى وإخطار قسم الشرطة، وتبين أن المتوفى أصيب بصعق كهربائي أثناء إصلاح مبرد مياه داخل منزله، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.