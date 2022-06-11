أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022.. «البنات تكسب»

أعلن اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للدور الأول، والتي بلغت نسبة النجاح بها 71.45%، وذلك للمدارس الرسمية والخاصة واللغات والرياضية وكذلك طلاب المنازل بالشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، حيث أعلن أيضا محافظ المنوفية أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022، وكذلك اعتمد محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية للصف الثالث الإعدادي، للصم بنسبة نجاح 87.80% حيث نجح 36 طالبا وطالبة من أصل 41 طالبا وطالبة تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية من الصم بمحافظة المنوفية.

بينما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية المهنية بمحافظة المنوفية 78.6% ونتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 78.57%.

24 طالبا أوائل المنوفية بالشهادة الإعدادية

وحصل على 100% من مجموع الدرجات بالشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية طالبا و23 طالبة موزعين بين الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة، وتعرض «الوطن» أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022.

أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022

وجاءت أسماء أوائل الإعدادية بالمنوفية كالتالي: «همس سيد سعد علي مراد، وأميمة سامح إبراهيم محمد ورنا خالد علي صالح طعيمة، وحبيبة أشرف سعيد محمد علوي وفاطمة أحمد حسين كليب وبسنت طارق محمد عبد الحفيظ ونورا أحمد مصطفى أحمد مصطفى ومحمد عبد الناصر سالم الجوهري وساندي السيد عبد الوهاب ركة، شهد مدحت محمد عبد الدائم، وبسنت رمضان عبد الرؤوف العطار وآية فتحي حمدي الحلواني، إهداء سمير بسيونى عبد العاطي وإسراء ياسر عبده محروس رزق ورقية نبية إبراهيم الخولي وروينا ياسر شعبان عطية إدريس ومنة الله إسماعيل يوسف إبراهيم، وأسماء أمجد إبراهيم وسلمى محمد نبوي على المساح وعلياء مصطفى علي عمارة وشروق محمد نبيل علم الدين ومي خالد رزق خالد وبسملة عبد الله محمد عبد المنعم».

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

جدير بالذكر أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس من خلال النقر هنا.