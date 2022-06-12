ضبط شاب متهم بالاعتداء على ابن شقيقته في المنوفية

نجحت مباحث مدينة تلا بالمنوفية، في القبض على شاب بتهمة الاعتداء الجنسي على ابن شقيقته البالغ من العمر 3 سنوات أثناء تواجده في منزل جده، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الاعتداء على الطفل في بيت جده

وتقدمت «ز، م، ا»، 23 عاما، مقيمة في مدينة تلا، ببلاغ تتهم فيه شقيقها، 19 عاما، بتهمة الاعتداء الجنسي على طفلها البالغ من العمر 3 سنوات، أثناء تواجده معه في منزل جده بمدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، وأكدت الأم في بلاغها حدوث إصابات لابنها الصغير، وبالقبض على المتهم اعترف بارتكاب الجريمة أمام ضباط شرطة مركز تلا.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية في المنوفية، يفيد تقدم سيدة شابة لمركز شرطة تلا، لتقديم بلاغ بالتعدي الجنسي على طفلها عن طريق شقيقها الأصغر أثناء تواجده في منزل أسرتها بمدينة تلا.

إجراء التحقيقات اللازمة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال البلاغ المقدم من السيدة، وحرر ضباط مركز شرطة تلا محضر بالواقعة حمل رقم 3414 إداري المركز لسنة 2022، وذلك بعد سماع أقوال المبلغة والمتهم في الواقعة، وجمع المعلومات والتحريات اللازمة حيال الحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.