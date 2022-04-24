سويسرا ترفض منح الإذن للسلطات الألمانية بتصدير السلاح إلى أوكرانيا

رفضت السلطات السويسرية السماح لنظيرتها الألمانية بتصدير الذخيرة أو المساعدات العسكرية التي اقتنتها منها إلى أوكرانيا، وذلك لمساعدتها في القتال ضد القوات الروسية، بحسب ما أكدته وسائل إعلام سويسرية.

سويسرا ترفض السماح لألمانيا بتصدير سلاحها إلى أوكرنيا

وبحسب صحيفة «SonntagsZeitung»، فالأمر يتعلق بالذخيرة التي تقتنيها برلين من سويسرا الخاصة بمدرعات «ماردر» الألمانية، يأتي ذلك في الوقت الذي تسود فيه حالة من الجدل في ألمانيا بخصوص تصدير الأسلحة إلى كييف، خاصة أنها لا تتوافق مع قوانين «برن» (عاصمة سويسرا).

وأكد المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا إروين بولينجر، رفض بلاده لاستفسارين من السلطات الألمانية حول السماح لها بإعادة تصدير تلك الذخيرة إلى كييف.

سويسرا ملتزمة بوضع الحياد تجاه الشعبين

وشددت السلطات السويسرية، على حرصها على الحفاظ على الوضع الحيادي في الأزمة الروسية الأوكرانية، منوهةبأن قانون المواد العسكرية الساري في برن يفرض عليها الالتزام بالحياد، بحسب الصحيفة.

وكانت العديد من الدول الأوروبية والغربية قد أعلنت خلال الفترة الماضية، تقديم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي وفرنسا وسلوفاكيا وبولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، فيما أكدت بريطانيا أنها تعتزم تقديم مزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا خلال الفترة المقبلة.

اتفاق أمريكي - بريطاني على زيادة حجم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة البريطانية، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، اتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على زيادة المساعدات والدعم العسكري والاقتصادي إلى كييف، تأكيدا على تصريحات مماثلة لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، كشف حينها للرئيس الأوكراني، عن نية «البنتاجون» لرفع الدعم العسكري المقدم إلى كييف.

ولاحقًا أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حصول كييف، على حزمة من المساعدات العسكرية من حلفائها في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي شنتها موسكو في 24 فبراير الماضي.