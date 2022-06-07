الجيش الصيني يحذر طائرة تجسس أسترالية حاولت اختراق المجال الجوي

قالت وزارة الدفاع الصينية إنَّ جيش التحرير الشعبي الصيني حذر طائرة تجسس أسترالية عندما حاولت مؤخرًا اختراق على المجال الجوي الصيني لجزر شيشا في بحر الصين الجنوبي من إجراء استطلاع، واعترضت طائرة حربية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني الطائرة الأسترالية وهددت سلامة طاقمها.

ونقلت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية عن الكولونيل الكبير تان كيفي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، أنَّ قيادة جيش التحرير الشعبي حذرت طائرة أسترالية من «طراز P-8A ASW»، عندما اقتربت من المجال الجوي الصيني لجزر شيشا لإجراء استطلاع قريب في 26 مايو الماضي على الرغم من التحذير المتكرر من الجيش الصيني.

تهديد لأمن الصين

وقال «تان» إنَّ الطائرة الحربية الأسترالية هددت بشدة أمن سيادة الصين، مبينًا أنَّ الإجراءات المضادة للجيش الصيني كانت محترفة وآمنة ومعقولة وشرعية، مضيفا أنَّ أستراليا تواصل نشر معلومات كاذبة.

وأوضح أنَّ الصين حذرت أستراليا بشدة من التحركات الاستفزازية الخطيرة المماثلة في الحال وتقييد تصرفات قواتها البحرية والجوية وإلا فإنها ستتحمل عواقب وخيمة.

بيان أسترالي

جاءت تصريحات «تان» بعد أنَّ قالت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان صحفي إنَّ طائرة مقاتلة صينية من «طراز J-16» اعترضت طائرة استطلاع بحرية من طراز P-8 تابعة لسلاح الجو الملكي الأسترالي خلال نشاط مراقبة بحري روتيني في بحر الصين الجنوبي في يوم الأحد الماضي، بدعوى أنَّ طائرة التجسس كانت تحلق في الأجواء الدولية، وزعم البيان الصحفي الأسترالي أن الاعتراض أدى إلى مناورة خطيرة شكلت تهديدًا لسلامة الطائرة «P-8» وطاقمها.

يذكر أنَّ الطائرة الصينية أطلقت مشاعل أثناء تحليقها بالقرب من الطائرة الأسترالية، قبل أن تقوم بمناورة امام الطائرة «P-8» وأطلقت كيسًا شظايا الألومنيوم في مسار رحلتها، تمّ امتصاصها داخل محرك الطائرة، حسبما أفادت قناة «إيه بي سي نيوز» الأسترالية.