زيلنيسكي يقر بتكبد بلاده خسائر فادحة في مدينتي سيفيرودونيتسك وخاركيف

أقر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنيسكي، اليوم الأربعاء، تكبد قواته خسائر فادحة في مدينة سيفيرودونيتسك وخاركيف على يد القوات الروسية، وفق ما نقلته قناة «العربية».

وبينما تستعد القوات الروسية للاستيلاء على المزيد من المناطق الشرقية لأوكرانيا في الأيام المقبلة، يكثف المسؤولون الأوكرانيون طلبات المساعدة الغربية، بينما ترى قواتهم ارتفاع عدد القتلى وتقلص الأسلحة، وفق صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

تدمير الجسور المؤدية إلى سيفيرودونتسك

وتسيطر القوات الروسية الآن على مركز سيفيرودونيتسك في الشرق ويمكن أن تطالب دونيتسك بالجنوب في غضون أيام، ثم منطقة لوهانسك بأكملها في شرق أوكرانيا في غضون أسابيع قليلة، وفقًا للمسؤول الأمريكي. تم تدمير جميع الجسور المؤدية إلى سيفيرودونتسك، مما ترك العديد من المحاصرين وينذر بقتال شرس للقوات الأوكرانية.

قال ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين: «نحن بحاجة إلى 1000 طائرة بدون طيار و 2000 عربة مدرعة ومعدات أخرى - حيث تتعرض المدن الرئيسية للهجمات».

وكتب على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أن أوكرانيا ستنتظر لترى القرار الذي سينتج عن اجتماع الأربعاء في بروكسل، إذ سيناقش وزراء دفاع الناتو الحرب الجارية.

قصف يومي على إقليم دونباس

وتعثرت روسيا في البداية في غزوها لأوكرانيا، لكن القصف اليومي لمنطقة دونباس الجنوبية الشرقية يظهر أن الكرملين قد ركز استراتيجيته على تدمير مستمر يمكن أن يزيد من اختلال توازن الأسلحة والقوات بين البلدين.

اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الرابع منذ إعلانن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أواخر شهر فبراير الماضي شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي البلاد بالإضافة إلى تحييدها عسكريًا.