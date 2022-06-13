القوات الروسية تجبر الجيش الأوكرانى على مغادرة وسط مدينة سيفيرودونتسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّ القوات الأوكرانية كانت تقاتل بضراوة من أجل الدفاع عن سيفيرودونتسك، بينما دمرت القوات الروسية جسرا يؤدي إلى مدينة أخرى عبر النهر، تاركة المدنيين عالقين في طريق واحد فقط للخروج، وفقا لوكالة أنباء «رويترز».

القوات الروسية تسيطر على معظم مناطق سيفيرودونتسك

وأجبرت القوات الروسية الجيش الأوكرانى على مغادرة وسط مدينة سيفيرودونتسك، وسيطرت على معظم مناطق المدينة، بعد أن دمرت أجزاء منها، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وقد يمنحها النصر هناك زخمًا في معركة أوسع للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية بأوكرانيا.

موسكو تسعى للسيطرة على «كراماتورسك» في حوض دونباس

وتفتح السيطرة على سيفيرودونيتسك لموسكو الطريق نحو مدينة كبرى أخرى هي «كراماتورسك»، في حوض دونباس، المنطقة التي يشكل الناطقون بالروسية غالبية سكانها وتريد روسيا السيطرة عليها بالكامل، فيما يسيطر انفصاليون موالون لروسيا على أجزاء من هذه المنطقة الغنية بالمناجم منذ 2014.