احتدام المعارك في «سيفيرودونيتسك» الأوكرانية: حرب شوارع ونسف جسر

نسفت القوات الروسية، جسر على نهر «سيفريسكي دونيتس» يربط بين مدينة «سيفيرودونيتسك» الواقعة شرقي أوكرانيا، وتوأمتها ليسيتشانسك على الضفة الأخرى من النهر، فيما تعرضت أجزاء من المدينة للدمار.

القتال بين القوات الأوكرانية والروسية في 35 مدينة

وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن القتال بين القوات الأوكرانية والروسية في شرق البلاد يقع في 35 مدينة وقرية.

من جانبها، قالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن هذا يعني بقاء جسر واحد فقط من الجسور الـ3، مما يقلل من عدد الطرق التي يمكن استخدامها لإجلاء المدنيين، أو انسحاب قوات «كييف» إلى مواقع على الجانب الغربي من النهر

وأمس الأحد، قال حاكم لوجانسك سيرهي جايداي، إن القتال ما زال دائرا بين القوات الأوكرانية والروسية من شارع إلى شارع في المدينة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

القوات الروسية تسيطر على معظم أنحاء سيفيرودونيتسك

وسيطرت القوات الروسية على معظم أنحاء «سيفيرودونيتسك» لكن ما تزال القوات الأوكرانية تسيطر على منطقة صناعية ومصنع «آزوت» للكيماويات يحتمي به مئات المدنيين.

بدورها، سيطرت قوات جمورية «دونيتسك» الشعبية، على منطقتي فيدروجينيا وميدنايا جورا، في «مدينة باخموت»، فيما استمرت المعارك للسيطرة على منطقة روتي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

من جانبها، ألقت السلطات في «باخموت» بمنطقة «دونيتسك»، القبض على أحد السكان المحليين، بتهمة التعاون مع القوات الروسية، وقالت السلطات، إن المشتبه به نقل إلى قوات موسكو إحداثيات مواقع الأفراد العسكريين والمعدات العسكرية القوات المسلحة الأوكرانية في المدينة.

بدوره، أشار رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني، مساء أمس الأحد، إن روسيا تتقدم في «لوجانسك» بفضل التفوق الناري، موضحا أن إن «قوات موسكو» تركز جهودها في شمال المنطقة وتستخدم المدفعية بشكل كثيف.

مسؤول عسكري أوكراني: «كييف» نجحت في صد القوات الروسية في «سيفيرودونيتسك»

وأكد زالوجني، أن القوات الأوكرانية نجحت بصد القوات الروسية في سيفيرودونيتسك رغم شدة القصف، فيما قالت وكالة الأنباء الأوكرانية، إن زالوجني أبلغ نظيره الأمريكي مارك ميلي، إن الوضع معقد خاصة في المدينة.

وطلب المسؤول العسكري الأوكراني، من ميلي مساعدة «كييف» في الحصول على المزيد من أنظمة المدفعية من عيار 155 ملم في أقصر وقت ممكن.

وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن «قوات موسكو» تسيطر على أكثر من 70% من المدينة.

«جروسي»: استئناف نقل البيانات الأمنية من محطة «زابوروجيا» النووية إلى فيينا

من جانبها، قالت الوكالة الدولة للطاقة الذرية، إن تم استئناف نقل البيانات الأمنية من محطة «زابوروجيا» النووية الأوكرانية، إلى مقر الوكالة في فيينا، والتي توقفت في 30 مايو الماضي، مشيرة إلى أن المحطة تحت سيطرة القوات الروسية، لكن يديرها طاقم أوكراني.

وأوضح المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، في بيان، إن نقل بيانات الضمانات عن بُعد عنصر مهم ولكنه لا يحل محل وجود مفتشي «وكالة الطاقة الذرية» في المحطة لفحص المواد النووية بانتظام.

بدوره، قال سفير أوكرانيا لدى ألمانيا أندريه ميلنيك، إنه يتوقع أن يفي المستشار الألماني أولاف شولتس، بوعوده بتزويد «كييف» بالأسلحة ومنح أوكرانيا فرصة الانضمام إلى «الاتحاد الأوروبي»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

بدوره، أشاد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة الاحتفال بـ«يوم روسيا»، بالعلاقات العريقة بين البلدين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارة الروسية.