رئيسة وزراء فنلندا: عملية الانضمام إلى الناتو قد تتعرض للتجميد

قالت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، إن طلبي العضوية إلى حلف الشمالي الأطلسي «الناتو» اللذين قدمتهما كل من فنلندا والسويد، قد يتعرضان للتجميد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع تركيا التي تعرقل ترشيحهما قبل قمة الحلف المقبلة، المقررة في مدريد بإسبانيا في يونيو المقبل.

رئيسة وزراء فنلندا: إذا لم نقم بتسوية الوضع قبل 28 يونيو سيُجمد الوضع

وقالت رئيسة وزراء فنلندا للصحفيين خلال زيارة للسويد: أعتقد أنه من المهم للغاية المضي قدما في هذه المرحلة. إذا لم نقم بتسوية هذه القضايا قبل «قمة حلف الناتو المقرر أن تبدأ في 28 يونيو المقبل» بمدريد، فمن المرجح أن يُجمد الوضع.

وأضافت: لا نعرف إلى متى لكن الوضع قد يُجمد لفترة، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأوضحت مارين أن كل من فنلندا والسويد يأخذان مخاوف تركيا على محمل الجد ويريدان معالجتها وتوضيح أي سوء فهم، إن وجد، حسب تعبيرها.

مارين: تركيا أعلنت أننا سنكون موضع ترحيب في الناتو ثم غيرت خطابها

وكشفت رئيسة وزراء فنلندا أن تركيا سبق وأعلنت أن دول الشمال الأوروبي ستكون موضع ترحيب في الناتو، لكنها غيرت خطابها بمجرد تقديم كل من فنلندا والسويد طلبي العضوية.

وتتهم تركيا كل من السويد وفنلندا بتوفير ملاذ لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا باعتباره إرهابي. وطبقا لقواعد حلف الناتو، فإنه يجب الموافقة على أي اتفاق لانضمام دولة جديدة إلى الناتو بالإجماع من قبل أعضائه الثلاثين.