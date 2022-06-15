مقطع فيديو يثير القلق.. توم هانكس عاجز عن التحكم في يده اليمنى

أثار الظهور الأخير للنجم الأمريكي توم هانكس حالة من القلق بين جمهوره، إذ ظهر في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو غير قادرا على التحكم في يده اليمنى التي كانت تهتز بشدة أثناء إمساكه للميكرفون، وذلك خلال الجولة الترويجية لفيلم السيرة الذاتية للمغني الراحل ألفيس بريسلي «Elvis» في مدينة جولد كوست الأسترالية.

وظهر توم هانكس، في مقطع الفيديو الذي يعود تاريخه لـ 4 يونيو الجاري، وتم تدواله على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يحمل ميكروفون في يده اليمنى ويده اليسرى في جيبه، إذ قال: «لا يوجد مكان في العالم أفضل من هنا في جولد كوست لتصوير فيلم، لقد صورت أفلاما في المغرب ولوس أنجلوس ونيويورك وسياتل وبرلين، لا أحد منهم لديه ما يمتلكه جولد كوست»، وفقا لما نشره موقع «ديلي ميل».

توم هانكس يحاول السيطرة على الميكرفون بكلتا يديه

وحاول الممثل البالغ من العمر 65 عاما السيطرة على يده عندما ارتجفت، بوضع يده اليسرى في أسفل الميكروفون أسفل يمينه، كما حاول التبديل بين يديه لفترة وجيزة، وبعد العرض الأول، عاد هانكس إلى الولايات المتحدة، إذ عُرض الفيلم بجريسلاند في 11 يونيو الجاري.

توم هانكس يستعد لإطلاق «Pinocchio»

وظهر النجم الأمريكي في الصور الأولى التي أطلقتها شركة «ديزني» من فيلم «Pinocchio»، وهو النسخة الجديدة من التصوير الحي لفيلم الرسوم المتحركة الشهير، المقرر إصداره العام الحالي على منصة «ديزني بلس»، ويحمل الفيلم توقيع المخرج روبرت زيميكيس، ويشارك في بطولته عدد من نجوم هوليوود من بينهم سينثيا إيريفو، وكيجان مايكل كي، لورين براكو ولوك إيفانز.